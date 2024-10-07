Вестник Кавказа

В Азербайджане пройдет чемпионат мира по дзюдо

В Азербайджане пройдет чемпионат мира по дзюдо
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджан в 2026 году станет площадкой для проведения мирового первенства по дзюдо.

Международная федерация дзюдо (IJF) выбрала Азербайджан в качестве места проведения мировых соревнований по дзюдо в 2026 году. 

Чемпионат мира станет не только проверкой способностей лучших дзюдоистов планеты, но и этапом отбора для участия в Олимпийских играх 2028 года. Вместе с медалями спортсмены получат баллы для поездки на Олимпиаду. 

Азербайджан примет мировых звезд дзюдо уже второй раз в истории. Ранее турнир прошел в 2018 году в Баку. Азербайджан выиграл на том турнире 2 медали, а лучшей командой стала Япония, добывшая 17 медалей, из которых 8 золотых. В активе российских дзюдоистов к концу турнира были 4 медали, из которых 3 бронзы и 1 серебро.

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