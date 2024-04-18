Вестник Кавказа

Азербайджанские дзюдоисты завоевали 5 наград на турнире "Большого шлема"

Азербайджанские дзюдоисты завоевали 5 наград на турнире "Большого шлема"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Команда Азербайджана по дзюдо заняла пятое место на турнире "Большого шлема" в Абу-Даби. Золото завоевал Зелим Цкаев.

Спортсмены из Азербайджана демонстрировали высокий уровень мастерства на состязаниях по дзюдо на турнире "Большой шлем", проходившем в столице Объединенных Арабских Эмиратов, Абу-Даби.

Итогом их усилий стали пять медалей. Лидером среди азербайджанцев стал Зелим Цкаев, принесший золото. Ушанги Кокаури внес вклад в медальный зачет серебряной наградой. На счету команды также две бронзы, заработанные Ачельей Топрак и Мурадом Фатиевым.

В процессе соревнований представители Азербайджана показали превосходство над дзюдоистами из Грузии, Казахстана, Узбекистана и других стран. Среди всех участников лидирующие позиции заняла команда Нидерландов, оставившая позади сильных соперников из Франции, которые вышли на второе место. Немецкие дзюдоисты также показали отличные результаты, замкнув тройку лидеров.

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