Азербайджанский дзюдоист завоевал золото "Большого шлема"

Представитель сборной Азербайджана по дзюдо Зелим Цкаев выиграл в своей весовой категории турнир "Большого шлема". Состязания проходят в эти дни в Абу-Даби (ОАЭ).

Спортсмен из Азербайджана Зелим Цкаев, выступающий в весовой категории 81 кг, стал обладателем медали высшего достоинства на турнире "Большого шлема" по дзюдо в Абу-Даби.

Сегодня проходил второй день соревнований. Сначала Цкаев вышел на татами с представителем Венгрии Ботондом Тотом и одолел его. Затем азербайджанский спортсмен взял верх над Адрианом Сулчи из Румынии, а также победил члена грузинской сборной Димитрия Гочилаидзе (Грузия). В финальном поединке он схватился с еще одним грузинским спортсменом Зауром Двалашвили и оказался сильнее его. Так в итоге Зелим Цкаев взял "золото".

За два дня турнира в копилке азербайджанской сборной оказались две медали, и обе высшего достоинства. Кроме Цкаева, золотую награду заработала Ачелья Топрак, выступающая в категории 57 кг.