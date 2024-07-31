Азербайджан стал чемпионом Европы по дзюдо

Молодые азербайджанские дзюдоисты оказались доминирующей силой на чемпионате Европы: они выиграли и общий зачет индивидуальных поединков, и командные состязания.

Юниорская сборная Азербайджана по дзюдо выиграла сегодня командное европейское первенство среди дзюдоистов, организованное в Таллинне на следующий день после завершения личного чемпионата Европы.

Таким образом молодые азербайджанские дзюдоисты доминировали на протяжении всех состязаний в эстонской столице, ведь в общем зачете индивидуальных поединков они также стали первыми.

В команде Азербайджана на этом европейском первенстве участвовало 10 дзюдоистов и 6 дзюдоисток в разных весовых категориях.

Путь к лидерству на чемпионате азербайджанские атлеты начали с разгрома болгарской команды со счетом 4:1. Еще большее поражение они нанесли турецкой команде – 4:0, после чего в предфинальных схватках одолели голландцев со счетом 4:2.

В финале азербайджанские юниоры встретились с французскими и в результате напряженной борьбы стали победителями со счетом 4:3.

В предыдущие дни участники сегодняшних командных состязаний завоевали золотые медали в личном первенстве Европы: Вусал Галандарзаде – в категории до 73 кг, Сулейман Шукюров – в категории до 81 кг, Кенуль Алиева – в категории до 48 кг, Фидан Ализаде – в категории до 57 кг.

Отметим, что именно дзюдо сейчас в Азербайджане находится на подъеме: обе золотые медали азербайджанской сборной на Олимпиаде в Париже принесли именно дзюдоисты: Хидаят Гейдаров в категории до 73 кг и Зелим Коцоев в категории до 100 кг.