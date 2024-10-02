Azur Air будет летать из Сочи в Коломбо

Уже меньше, чем через месяц, в первой декаде ноября, из Сочи в столицу Шри-Ланки город Коломбо отправится в свой первый прямой авиарейс самолет российской авиакомпании Azur Air.

В скором времени из аэропорта Сочи начнут летать прямые авиарейсы в столицу Шри-Ланки город Коломбо, выполняться они будут один раз в 10 дней, пишет сегодня "Коммерсант".

Новое направление анонсировали на авиационно-туристическом форуме AirtravelSochi 2024: Discover the Southgate to Russia.

Полеты по маршруту из кубанского курортного Сочи в Южную Азию и обратно будет выполнять крупнейшая российская чартерная авиакомпания Azur Air – она летает из сорока городов России по 29 международным туристическим направлениям и является стратегическим партнером туроператора Anex Tour.

Первый рейс запланирован на 7 ноября, его будет выполнять широкофюзеляжный авиалайнер Boeing 767-300, вмещающий до 336 пассажиров.

Сколько времени будет занимать авиаперелет, в сообщении не указывается.

Напомним, Кубань намерена привлечь туристов из стран Среднего Востока – Кувейта и Саудовской Аравии, и договорится с ними о новых чартерных рейсах в 2025 году. В Сочи уже летают прямые авиарейсы из Бахрейна – за 3 месяца в городе-курорте побывали 3 тыс бахрейнских туристов, также появилось прямое авиасообщение между Сочи и столицей Ирана.