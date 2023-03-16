Шри-Ланка осенью-зимой 2024-2025: удобный маршрут на 2 недели

Осень - время планировать зимний отдых, к тому же туристы из России и ряда других стран получили возможность посещать Шри-Ланку без визы. Расскажем, когда сезон на Шри-Ланке и в каком месяце куда лучше поехать, сколько лететь до Шри-Ланки из Москвы и других городов России, а также как спланировать маршрут между основными городами и курортами.

Несмотря на то, что Шри-Ланка - это место, где можно отдыхать в любом месяце года, если правильно выбрать часть острова, российские туристы в основном приезжают сюда зимой. Две недели на Шри-Ланке - это идеальный срок для первого посещения этой небольшой страны. Чтобы охватить некоторые из основных достопримечательностей, стоит тщательно продумать маршрут по острову: живописное побережье, чайные плантации в горах и разнообразное культурное наследие.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда сезон на Шри-Ланке?

Шри-Ланка обладает разнообразием микроклиматов: когда в одной части острова идет дождь, в другом регионе погодные условия идеально подходят для плавания или осмотра достопримечательностей. Температура воздуха днем здесь держится около 30°C в течение всего года, поэтому замерзнуть здесь сложно, за исключением гористой местности. Тем не менее, здесь есть два сезона муссонов, о которых стоит знать при планировании поездки. Поскольку туристы предпочитают совмещать пляжный отдых с поездками в национальные парки и древние города в центре острова, температурного разброса не миновать.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Лучшее время для пляжного отдыха на Шри-Ланке: с декабря по март

Разгар туристического сезона на Шри-Ланке приходится на период наиболее сухой погоды на юге и западе страны, где находятся такие популярные пляжные курорты, как Хиккадува и Мирисса. Однако на востоке и севере с октября по январь стоит сезон дождей. Январь - это самый пик сезона на Шри-Ланке, сюда приезжает огромное количество туристов, а цены растут. В это время проводится много фестивалей. Лучшее время для наблюдения за фауной острова на сафари приходится также на период с ноября по апрель. А вот на слонов в национальном парке Миннерия лучше смотреть с июля по конец сентября. Сезон восхождений на Пик Адама начинается в декабре и длится до середины апреля.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дешевле исследовать Шри-Ланку в целом: апрель и сентябрь

В эти месяцы между особенно дождливыми месяцами - маем и октябрем - на острове обычно приятная погода, а число туристов, как и цены, снижается. Это хорошее время для посещения Сигирии, так как погода в основном сухая, но не такая жаркая, как летом. Поскольку циклон обрушивается на запад и юг острова с мая до августа, в это время можно поехать на север и восток Шри-Ланки.

Сколько лететь до Шри-Ланки из Москвы и других городов России?

Время полета из Москвы до Коломбо составляет примерно 8,5 часов, в зависимости от авиакомпании. В фактическую столицу Шри-Ланки прямые перелеты из Москвы осуществляют Аэрофлот и Azur Air, а дешевле, но с пересадкой можно долететь зарубежными авиакомпаниями Air Arabia, Emirates, Qatar Airways, Etihad Airways, China Eastern Airlines, Air India и Flydubai.

Из регионов прямые чартерные рейсы в Коломбо есть только у Azur Air в ноябре-марте: из Санкт-Петербурга авиакомпания летает по воскресеньям (полет длится 9,5 часов), из Красноярска лететь почти 9 часов, а прямой перелет из Новосибирска в столицу Шри-Ланки займет 8 часов 10 минут. Исходя из спроса, именно зимой авиабилеты на Шри-Ланку наиболее дорогие.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как провести две недели на Шри-Ланке?

Негомбо (день 1-2). Главный аэропорт Шри-Ланки Бандаранаике, в который прилетают прямые рейсы из РФ, находится в 30 км к северу от Коломбо, а курорт Негомбо расположен всего в 10 км от аэропорта. Так что свое путешествие можно начать именно с Негомбо. Здесь есть широкие песчаные пляжи, руины голландского форта, большое количество католических церквей и и огромный рыбный базар. Здесь стоит просто отдохнуть пару дней и отправиться дальше.

Сигирия (день 3-4). Большинство туристов едет сразу в Культурный или Золотой треугольник Шри-Ланки (на машине - около 5 часов) или садятся на поезд до Канди и едут оттуда на север (около 5-6 часов). Но еще можно прилететь в Сигирию из аэропорта Коломбо за полчаса авиакомпанией Cinnamon Air. Цена фиксированная - $199. В самом городе Сигирия делать особо нечего, но здесь удобно останавливаться для однодневных поездок по Культурному треугольнику. В сердце острова приезжают ради нескольких вещей, в том числе Львиной скалы - объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО с руинами древней крепости V века н. э. Чтобы увидеть руины и потрясающие виды на окрестности, туристы должны преодолеть пешком около 1500 ступенек, поэтому лучше приезжать до наступления дневной жары. Билет в крепость Сигирии стоит $35, в музей - $6, а на соседнюю скалу Пидурангала - всего тысячу рупий (320 рублей).

В 40 км от Сигирии находится в национальный парк Каудулла, куда можно съездить на сафари, чтобы увидеть слонов. Заехать можно и в Дамбуллу - город с комплексом пещерных храмов, расположенном на половине пути между Коломбо и Сигирией. А в 60 км от Сигирии находится бывшая средневековая столица Шри-Ланки Полоннарува.

Канди (день 5) Не только горная, но и культурная столица Шри-Ланки расположена на туманных холмах в центральной части страны. Центр древнего города внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и здесь есть, что посмотреть: расположенный на краю озера храм Зуба Будды, королевский дворцовый комплекс, а также красивые ботанические сады.

Чайные плантации (день 6-7). Первый в мире курорт с чайными плантациями Ceylon Tea Trails принадлежит семье производителей цейлонского чая Dilmah. Он расположен в 40 минутах от Хаттона, где есть железнодорожная станция, и примерно в 4 часах к югу от Канди. Курорт состоит из пяти бунгало на территории заповедника Каслри, принадлежавших чайным плантаторам. Остановиться в виллах, оформленных в колониальном стиле стоит дорого, но у него есть более бюджетные альтернативы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Тангалла (день 8-9). После изучения чайного наследия Шри-Ланки самое время вернуться на побережье. На юге страны между Галле и национальным парком Яла, есть очень много курортных городов. Например, в Тангалле ехать из центра страны около 6 часов на машине, но опять же можно долететь за полчаса. Около Тангаллы кроме пляжей есть пещерный храм Мулкиригала, буддийский храм Вевуруканнала, птичий заповедник и национальный парк Бундала.

Мирисса или Талпе (день 10-11). Между Тангалле и Галле есть ряд достопримечательностей, включая разлом в скале Хумманая или "Воющая дыра", пляж Диквелла, мыс Дондра, рыбный рынок Велламадама, храм Пареви Дува, озеро Коггала, инкубаторы черепах и множество других пляжей и курортов. Стоит остановиться на пару дней в одном из них, например около пляжа Мирисса.

Галле (день 12-13). Галле - это очаровательный город с историческим фортом, расположенный в большой гавани на южном побережье острова. Галле стал главным портом острова в период португальского правления. При голландцах город был столицей до 1656 года, пока его не сменил Коломбо. Историческая часть города, включающая форт и другие здания колониальной эпохи, входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Коломбо (день 14-15). Крупнейший город страны Коломбо играет роль лишь фактической столицы, поскольку парламент находится в Шри-Джаяварденепура-Котте, но это опять же пригород Коломбо. Здесь есть большие парки, живописные озера, музеи и мечети, современные отели и исторические здания. И все это находится на берегу Лаккадивского моря.