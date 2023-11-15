Шри-Ланка: как увидеть европейский форт по бесплатной визе

До апреля российские туристы могут посещать Шри-Ланку по бесплатной электронной визе. Кроме исторических и культурных достопримечательностей Шри-Ланка славится своими пляжами и другими природными пейзажами. Стоит обязательно съездить в форт Галле - крупнейшую сохранившуюся крепость, построенную европейскими колонизаторами в Азии.

Форт Галле - это одна из крупнейших и старейших крепостей такого рода, причем находится она в одном из самых красивых городов Шри-Ланки. Форт был построен португальскими колонизаторами в XVI веке, а затем, еще до британской оккупации, расширен голландцами. Расскажем, где находится Галле, когда лучше туда ехать и как добраться, как посетить форт и что еще посмотреть.

Зачем ехать в Галле?

Галле считается наиболее сохранившимся укрепленным городом, построенным европейскими колонистами в Юго-Восточной и Южной Азии. Во время прогулки по улицам Галле можно увидеть слияние европейских архитектурных стилей и южноазиатских традиций. А сам Галле - это развитое туристическое направление с пляжами, историческими памятниками и множеством экскурсий.

Еще до постройки форта через порт Галле велась оживленная торговля с Древней Грецией, Китаем, арабскими и другими странами. Порт Галле впервые появился на древней греко-римской карте мира Клавдия Птолемея между 125 и 150 годами н.э. Португальцы впервые высадились в Галле в 1505 году. Они начали строить укрепления, но затем двинулись в Коломбо, вернувшись в Галле к 1588 году. Голландцы захватили форт в середине XVII века, поэтому многие из сохранившихся зданий относятся к голландскому периоду. Голландское господство подошло к концу в 1796 году, когда форт перешел к британцам. Под контролем Британии Шри-Ланка оставалась до обретения независимости в 1948 году.

Где находится Галле?

Город Галле лежит в большой гавани на юго-западном побережье Шри-Ланки, примерно в 125 км от столичного Коломбо. Рядом с ним находятся очень популярные пляжные курорты Унаватуна (5 км), Хиккадува (20 км) и Мирисса (35 км). Галле расположен на скалистом мысе таким образом, что море окружает форт с трех сторон.

Когда лучше ехать в Галле?

Лучшее время для посещения Галле - с декабря по апрель, поэтому бесплатная виза, которую предлагают в этот промежуток, очень кстати. В это время на юге страны мало дождей и более спокойное море. Однако в январе в Галле очень много туристов, поэтому наилучшим выбором для поездки будет период с февраля по апрель. Сезон дождей в этой части острова продолжается с мая по октябрь, иногда ноябрь. А температура в Галле, как правило, колеблется от 25°C до 30°C круглый год.

Как добраться в Галле?

Поскольку Галле - это одно из самых популярных туристических мест страны, до него легко добраться общественным транспортом. На поезде до железнодорожного вокзала Галле из Коломбо ехать 2-3 часа. Поездка по железной дороге пролегает вдоль побережья, с красивыми видами на пляжи и небольшие деревни. Этот маршрут пользуется популярностью, поэтому нужно бронировать билеты на поезд сильно заранее. Дешевле всего ехать третьим классом. На экспресс автобусе с кондиционером из Коломбо в Галле можно доехать от автостанции Махарагама. Они отправляются примерно каждые 20 минут. С другой автостанции отправляются более дешевые автобусы, но они идут дольше. На автомобиле из Коломбо ехать 2 часа по магистрали, которая открылась в 2012 году. По городу и до ближайших населенных пунктов из Галле ходят тук-туки и автобусы.

Что посмотреть в Галле самостоятельно?

Знаменитый маяк - символ города. Маяки в этом месте ставили с 1650 года, раньше, чем в других портах Шри-Ланки. Действующий маяк, который туристы видят сегодня, был возведен англичанами в 1848 году.

Часовая башня форта Галле 1833 года, откуда открываются прикрасные виды на бастионы.

Старая голландская больница - одно из старейших зданий Галле XVIII века с красивыми белыми арками и черепичной крышей.

Национальный музей морской археологии, где выставлены находки, извлеченные из затонувших кораблей у южного побережья Шри-Ланки.

Черный форт - старейший бастион крепости, там можно посетить бывшие тюремные камеры.

Национальный музей - находится внутри одного из старейших сохранившихся голландских зданий Галле.

Особняк-музей, расположенный на улице Лейн Баан, в историческом доме. Здесь собрана впечатляющая коллекция антиквариата.

Самые красивые храмы Галле

Голландская реформатская церковь, построенная в 1755 году;

Руины португальской церкви - это была первая церковь, построенная здесь португальцами примерно в 1540 году;

Церковь Всех Святых - англиканский храм, освященный в 1871 году;

Собор Святой Марии - католический храм, открытый в XIX веке;

Мечеть Мееран - очень красивая белая мечеть, возведенная в стиле португальского барокко в 1904 году;

Шри Судармалая - буддийский храм.

Как посетить форт Галле?

Форт Галле включен в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, всего на Шри-Ланке только пять таких признанных исторических достопримечательностей. Форт Галле отделяют всего 10 минут ходьбы от железнодорожного и автобусного вокзалов. Форт всегда открыт для посещения туристами, входная плата не взимается. Чтобы осмотреть весь форт, потребуется всего 2-3 часа, хотя в самом городе стоит провести как минимум целый день, поскольку в исторических зданиях расположено множество сувенирных магазинов, ресторанов, кафе, баров, бутик-отелей и художественных галерей.

Удобнее всего осматривать форт, прогуливаясь по земляным валам вдоль старых крепостных стен. Начать можно с маяка, расположенного в юго-восточной части форта, пройти до Часовой башни в северо-западной стороне форта, затем к главным воротам и направиться на юг во внутреннюю часть форта, минуя Голландскую реформистскую церковь, до голландской больницы в западной части. Оттуда можно пойти вдоль стен к мечети Миран, смотровой площадке Флаг Рок и бастиону Тритон. Такая прогулка закончится у Звездного Бастиона с видом на северное побережье в сторону Хиккадувы. Прогулка вокруг форта длится всего около 2 км, по пути открывается прекрасный вид на океан.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что стоит сделать в Галле?

Посмотреть закат над Индийским океаном со стен форта;

Искупаться на красивых пляжах Унаватуны и Хиккадувы. Там же можно попробовать дайвинг, сноркелинг и серфинг;

Посмотреть матч по крикету на местном стадионе - на Шри-Ланке это самый популярный вид спорта;

Сходить на рынки за специями (особенно карри), фруктами и чаем;

Купить сувениры ручной работы, украшения, текстиль.

Съездить на морскую экскурсию из Мириссы, чтобы посмотреть на китов и дельфинов (с декабря по март).