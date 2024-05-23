Вестник Кавказа

Из Минвод осенью можно будет улететь на Шри-Ланку

Из Минвод осенью можно будет улететь на Шри-Ланку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Прямой авиарейс свяжет Ставрополье и Шри-Ланку в ноябре. В расписание планируется включить два еженедельных рейса из Минеральных Вод.

Авиаперевозчик Red Wings этой осенью запустит новый международный рейс по маршруту Минводы - Шри-Ланка.

"Со 2 ноября 2024 года из международного аэропорта Минеральные Воды стартуют прямые рейсы в Хамбантоту (Шри-Ланка). <...> Рейсы планирует выполнять авиакомпания Red Wings по вторникам и субботам"

– аэропорт Минводы

До конца года также планируется запустить авиарейсы из Минеральных Вод в Казахстан.

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