Ставрополье расширит географию полетов

Ставропольский край расширит географию полетов. В том числе будет увеличено авиасообщении с иностранными государствами.

Ставрополье нарастит число региональных и зарубежных авиарейсов. Региональное развитие авиационной инфраструктуры играет важную роль в стимулировании экономического роста и туристического потока в регион, отметил глава региона.

«Вместе с авиаперевозчиками работаем над расширением географии воздушных связей. В 2014 году по двум нашим аэропортам было 36 направлений полетов. В этом году - уже 70. Дополнительно расширим географию полетов: Владивосток, Иркутск, Хабаровск, Мурманск, Архангельск, Казахстан и даже Шри-Ланка»

– Владимир Владимиров.

В рамках стратегии развития авиационной отрасли в Ставрополье проводится активная работа по реконструкции аэропортового комплекса. Модернизация воздушных ворот региона позволит увеличить пропускную способность, обеспечить более комфортные условия для пассажиров и привлечь новых авиаперевозчиков.

Запуск новых региональных авиарейсов позволит улучшить связь между различными населенными пунктами Ставрополья, сократить время в пути и повысить мобильность жителей региона. Это способствует развитию бизнеса, туризма и культурного обмена между городами.

Одним из ключевых направлений в расширении авиационной деятельности на Ставрополье является развитие зарубежных авиарейсов. Открытие новых маршрутов позволит увеличить число иностранных туристов.