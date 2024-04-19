Вестник Кавказа

Самолеты из Москвы в Сочи будут летать каждый час

Самолеты из Москвы в Сочи будут летать каждый час
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Лайнеры из российской столицы в Сочи полетят чаще. Ряд авиаперевозчиков запускает дополнительные рейсы на черноморское побережье. Таким образом, самолеты будут вылетать каждый час.

Столичная авиагавань Домодедово запускает дополнительные рейсы в Сочи. Несколько авиакомпаний увеличивают число лайнеров на период летних отпусков. Информацию об этом распространила пресс-служба аэропорта.

В частности, новые рейсы вводят S7, "Уральские авиалинии" и Nord Star.

"Всего в весенне-летнем расписании заявлено до 135 рейсов в неделю на российский курорт"

– пресс-служба Домодедово

По данным пресс-службы воздушного узла, компания "Уральские авиалинии" вводит 21 дополнительный рейс, которые будут летать по этому направлению каждый день. Nord Star и S7 также запустят по одному новому рейсу.

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