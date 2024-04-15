Аэропорт Сочи стал первым детальным рисунком на картах 2ГИС

Теперь на картах сервиса геолокации 2ГИС можно в деталях рассмотреть схему Международного аэропорта Сочи – это первая российская воздушная авиагавань, отработанная на карте в таких подробных деталях.

Отработанный во всех деталях Международный аэропорт Сочи появился на картах геосервиса 2ГИС, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

На карте сервиса авиагавань можно рассмотреть во всех ракурсах - само здание аэровокзала, VIP-терминал, железнодорожный тоннель и даже отдельные деревья, передает "АиФ-Юг".

Также на карте есть поэтажные планы здания, на которых указаны входы, выходы, лестницы и лифты, а на перроне на летном поле можно рассмотреть телескопические трапы к самолетам и сами авиалайнеры, смоделированные в 3D графике. Что любопытно, карта отображает даже реальное время суток.

Авиагавань города-курорта стала первой иммерсивной на картах геосервиса, и теперь пассажирам будет проще найти любую точку в аэропорту, даже не посетив его, - отметил замглавы Сочи Вячеслав Бауэр.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что на майские выходные в этом году в Сочи ждут рекордное количество гостей – их будет на 20% больше, чем в прошлом году, а всего с 28 апреля по 12 мая на курорте побывают около 340 тысяч туристов.