Сочи ждет рекордный наплыв туристов на майские праздники

В этом году Сочи ждет рекордное количество гостей на майские выходные. В администрации курорта заявили, что туристов будет на 20% больше, чем в прошлом году.

Рекордное число туристов приедет в этом году в Сочи на майские выходные. Пресс-служба курорта сообщила, что в нынешнем году власти ждут на 20% гостей, чем в предыдущий год.

"За период выходных и праздничных дней с 28 апреля по 12 мая курорт ожидает порядка 340 тыс туристов, в прошлом году за аналогичный период Сочи принял порядка 275 тыс туристов"

– пресс-служба администрации курорта

Также отмечается возросший спрос на отели и дома отдыха. В этом году ожидается почти полная загрузка номерного фонда.

Уточняется, что уже сейчас места размещения туристов забронированы на 82%.

При этом цены на курорте по сравнению с предыдущим годом выросли от 5 до 15%.