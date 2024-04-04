Аэропорт Краснодара может открыться до конца года

На Кубани в 2024 году может стать на один действующий аэропорт больше. Возобновить работу может авиагавань Краснодара, закрытый уже более двух лет.

Аэропорт Краснодара может вернуться к работе в текущем году, такой прогноз дали в Российском союзе туриндустрии.

"У Росавиации были заявления по возобновлению краснодарского аэропорта. Скорее всего, он в этом году сможет возобновить работу, есть такие оптимистичные планы"

– вице-президент РСТ Юрий Барзыкин

Всего на юге России с 24 февраля 2022 года закрыты 11 аэропортов. Первым из них может открыться аэропорт в Краснодаре, 15 декабря прошлого года он принял тестовый авиарейс, после которого планируется принять решение о возобновлении работы авиагавани.

Сейчас основную нагрузку на себя взял аэропорт Сочи, оттуда жители и туристы добираются до выбранных пунктов назначения.