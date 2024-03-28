В Абхазии аэропорт может принять первый технический рейс в июле

В Абхазии активно восстанавливается аэропорт в поселке Бабушара. Единственный пассажирский аэропорт в Абхазии планирует принять первый технический рейс в июле 2024 года.

Аэропорт в Абхазии, находящийся неподалеку от Сухума готовится летом принять первый самолет.

На 20 июля запланирован первый технический рейс в аэропорт имени Владислава Ардзинба, сообщил замдиректора по строительству компании "Докстрой" Алексей Котчемасов.

"Мы должны посадить на полосу самолет, по рулежной дорожке он должен проехать и встать на маленьком перроне"

– Котчемасов

Строительно-монтажные работы в абхазском аэропорту завершатся к 1 декабря, тогда же будет сертифицироваться взлетная полоса, добавил он в беседе с Абхазским телевидением.

Ранее сообщалось, что первый самолет аэропорт в Абхазии может принять в декабре этого года.

Авиагавань находится в 18 км от столица Абхазии, планируется, что в Сухум будут выполняться рейсы из России, что сделает отдых россиян на абхазских курортах более удобным.