Вестник Кавказа

Аэропорту в Абхазии не хватает выделенной территории

Аэропорту в Абхазии не хватает выделенной территории
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Аэропорт в Абхазии, возводимый российским инвестором, потребует больше территории, чем имеется на данный момент. Жителям ближайшего села пообещали, что переселять их не планируется.

Встречу с жителями села Бабышира в Абхазии, где реконструируется единственный в республике аэропорт, провел сегодня министр энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба.

Напомним, первый рейс из аэропорта в Абхазии планируется запустить в конце этого года. Авиагавань, работавшая в советское время, долгие годы была закрыта. Восстановлением и строительством занимается российская сторона. На проект уже выделено порядка 12 млрд рублей.

Территория аэропорта будет увеличена с южной стороны, сообщил местным жителям министр.

”Это связано с тем, что часть существующего комплекса передана в пользование и ведение Минобороны Абхазии и соответствующим структурам Вооруженных сил РФ. Чтобы построить современный аэропорт, отвечающий всем международным требованиям, существующей территории не хватает, и в этой связи обсуждается план перспективного развития, так называемый второй этап"

– Нанба

Решать вопрос о расширении аэропорта планируется совместно с жителями села. К работе координационного штаба, возглавляемого вице-президентом Бадрой Гунба, будут подключены представители села Бабышира.

По словам министра, переселять сельских жителей из их домов из-за расширения аэропорта не будут, также он опроверг слухи о том, что вместо села будет построен комплекс апартаментов.

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