Восстановление полетов из России в Абхазию оценили в 12 млрд рублей

Авиасообщение между Россией и Абхазией будет восстановлено за 12 млрд рублей. Первый рейс из авиагавани Сухума намечен на этот год.

Власти РФ и Абхазии намерены реализовать проект по возобновлению воздушного сообщения между странами.

Стоимость этого проекта оценивается в 12 млрд рублей. Первый самолет должен совершить полет из сухумской авиагавани уже в этом году. Информацию об этом озвучил заместитель главы министерства экономического развития РФ Дмитрий Вольвач.

"Важно отметить, что в 2024 году, наряду с бюджетными источниками, в соразмерном объеме в развитии республики участвует инвестиционных капитал. Благодаря совместным действиям стороны приступили к реализации инвестиционного проекта по восстановлению авиасообщения с Абхазией. Объем инвестиций в проект более 12 млрд рублей. В этом году ожидаем первый пробный рейс из России в реконструируемом аэропорту "Сухум"

– Дмитрий Вольвач

Ранее стороны заключили договор о восстановлении авиагавани Сухума, которая была закрыта в начале 1990-х годов.

Отмечается, что к восстановительным работам должна приступить российская компания ООО "Инфраструктурное развитие".

В планах у властей запустить работу объекта в концу этого года.