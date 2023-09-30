Аэропорт в Сухуме уже набирает сотрудников

Власти Абхазии объявили о начале поиска работников в международный аэропорт Сухума. Его открытие должно состояться в 2024 году. Будущие сотрудники смогут получить дополнительное образование или пройти повышение квалификации.

Процесс восстановления Сухумского аэропорта идет полным ходом в Абхазии: сейчас стартовал набор сотрудников для будущей воздушной гавани. Его объявило Минпросвещения совместно с Минтрансом республики.

Все желающие могут направить в ведомство анкету. Заявки проверят на соответствие открытым вакансиям. Те, кому это потребуется, смогут получить дополнительное образование и пройти практику. Запланированы и курсы повышения квалификации.

"Эксплуатация Аэропорта предполагает большое количество рабочих мест по различным направлениям и специальностям, как требующим высокой квалификации и опыта, так и без опыта работы"

– Минпросвещения Абхазии

Когда откроют аэропорт в Сухуме?

Открытие аэропорта в Абхазии должно пройти уже в 2024 году: официальные сроки запуска – не позднее 31 декабря. А уже в первой половине года должны быть выполнены технические полеты.