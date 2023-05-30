Спустя сутки за российскими туристами на Шри-Ланке прилетел самолет

Опубликовано: 10:55, 30 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

За российскими туристами, застрявшими на Шри-Ланке, спустя сутки прилетел резервный самолет из Екатеринбурга – отдыхающие встречали его аплодисментами.

За российскими туристами, которые больше суток не могут вернуться со Шри-Ланки в Москву, прилетел резервный борт из Екатеринбурга, - сообщила директор турагентства "Чудо Света" Светлана Сибирякова, вместе с другими ожидающая возвращения в Россию.

Резервный борт наши туристы встретили аплодисментами. Его вылет назначен на 12:30 по местному времени (10:00 мск), хотя вылететь рейс должен был еще накануне, передает РИА Новости.

Пассажиры авиарейса российской авиакомпании Red Wings WZ 3078 провели в ожидании в аэропорту Хамбантота сутки, лишь для части из них нашлись места в отеле категории "пять звезд", поскольку он не был готов принять такое количество человек.

Причем самолет за пассажирами накануне прибыл, но из-за технической неисправности не смог вылететь по маршруту, и людям пришлось ждать прибытия резервного борта.