Спустя сутки за российскими туристами на Шри-Ланке прилетел самолет

За российскими туристами, которые больше суток не могут вернуться со Шри-Ланки в Москву, прилетел резервный борт из Екатеринбурга, - сообщила директор турагентства "Чудо Света" Светлана Сибирякова, вместе с другими ожидающая возвращения в Россию.
Резервный борт наши туристы встретили аплодисментами. Его вылет назначен на 12:30 по местному времени (10:00 мск), хотя вылететь рейс должен был еще накануне, передает РИА Новости.
Пассажиры авиарейса российской авиакомпании Red Wings WZ 3078 провели в ожидании в аэропорту Хамбантота сутки, лишь для части из них нашлись места в отеле категории "пять звезд", поскольку он не был готов принять такое количество человек.
Причем самолет за пассажирами накануне прибыл, но из-за технической неисправности не смог вылететь по маршруту, и людям пришлось ждать прибытия резервного борта.