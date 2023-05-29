Иранский самолет экстренно сел в Ташкенте по пути в Пекин

Самолет экстренно сел в Ташкенте на пути из Ирана в Китай. У пассажира произошел сердечный приступ. Он госпитализирован.
Утром в Ташкенте совершил экстренную посадку самолет компании Mahan Air, причиной стал сердечный приступ пассажира.
"Самолет иранской авиакомпании Mahan Air, выполнявший рейс IRM079 по маршруту Тегеран - Пекин, совершил экстренную посадку в Ташкенте"
– Uzbekistan Airports
Во время полета одному из пассажиров стало плохо, не выдержало сердце, пилот решил провести экстренную посадку, направив воздушное судно на запасной аэродром в узбекистанской столице.
Скорая помощь ждала пациента у трапа, пассажир, у которого в воздухе произошел сердечный приступ, был доставлен в больницу.
Лайнер вскоре продолжит выполнять рейс и отправится в Пекин.