Иранский самолет экстренно сел в Ташкенте по пути в Пекин

Опубликовано: 9:54, 29 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Самолет экстренно сел в Ташкенте на пути из Ирана в Китай. У пассажира произошел сердечный приступ. Он госпитализирован.

Утром в Ташкенте совершил экстренную посадку самолет компании Mahan Air, причиной стал сердечный приступ пассажира.

"Самолет иранской авиакомпании Mahan Air, выполнявший рейс IRM079 по маршруту Тегеран - Пекин, совершил экстренную посадку в Ташкенте"

– Uzbekistan Airports

Во время полета одному из пассажиров стало плохо, не выдержало сердце, пилот решил провести экстренную посадку, направив воздушное судно на запасной аэродром в узбекистанской столице.

Скорая помощь ждала пациента у трапа, пассажир, у которого в воздухе произошел сердечный приступ, был доставлен в больницу.

Лайнер вскоре продолжит выполнять рейс и отправится в Пекин.