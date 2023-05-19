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Молния ударила в самолет в Казахстане

Молния ударила в самолет в Казахстане
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
ЧП с самолетом едва не произошло из-за молнии в Казахстане, сообщает FlyArystan. Для проверки пришлось задержать рейс, который должен был выполняться из Туркестана в Стамбул.

Молния ударила в воздушное судно, выполнявшее рейс авиакомпании FlyArystan в Казахстане, рассказали в ее пресс-службе.

Самолет успешно сел в Туркестане. Однако, уточнил перевозчик, по правилам необходимо проводить проверку воздушного судна, если в него попала молния.

Из-за инспекции был задержан следующий, который должен был выполнить лайнер, - Туркестан - Стамбул.

"Мы предпринимаем все зависящие от нас меры по предупреждению задержек и отмены рейсов, но некоторые случаи не поддаются нашему контролю. Причина задержки рейса в данном случае произошла не по вине и вне контроля авиакомпании"

— FlyArystan

В авиакомпании заверили, что, в соответствии с правилами, для пассажиров были приготовлены горячее питание и напитки.

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