Вестник Кавказа

Россия и Шри-Ланка оформили безвизовый режим

Россия и Шри-Ланка оформили безвизовый режим
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С сегодняшнего дня граждане РФ могут официально посетить экзотическую Шри-Ланку без оформления визы. Ранее безвиз между странами был в тестовом режиме.

Теперь, чтобы добраться на отдых в Шри-Ланку, россиянам не нужно делать визу. С 1 октября островное государство ввело безвизовый режим для 35 стран, в том числе для РФ. Задумываться об этом стали еще год назад.

В 2023 году Шри-Ланка решила ввести тестовый безвиз для россиян. Предполагалось, что эксперимент кончится в марте этого года, однако из-за крайне удачных результатов власти экзотической страны решили узаконить инициативу.

Ранее путешественникам было необходимо оформлять визу, которая стоила от $50. Цена могла меняться от длительности отдыха и цели визита. Стоит отметить, что дети до 12 лет могли отправиться в Шри-Ланку совершенно бесплатно, что превратило страну в привлекательный курорт для отдыха с семьей.

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