Шри-Ланка: стоит ли ехать в 2024 году?

В прошлом году число российских туристов, побывавших на Шри-Ланке, выросло более чем в два раза. Расскажем, чем привлекает Шри-Ланка, какие места стоит посетить, а также какие экзотические фрукты попробовать.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где находится Шри-Ланка?

Шри-Ланка (в прошлом Цейлон) — остров в Индийском океане, недалеко от юго-восточного побережья Индии.

Площадь Шри-Ланки 65 610 кв. км. При этом длина острова с севера на юг 432 км, а ширина с запада на восток — 224 км. Если посмотреть на изображение острова на географической карте, то его можно сравнить со слезой.

Возраст этого островного государства исчисляется как минимум двумя тысячелетиями.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как переводится "Шри-Ланка"?

Название "Шри-Ланка" можно обнаружить в древнем индийском эпосе "Рамаяна" и переводится оно примерно как "благословенное сияние". Издавна остров привлекал к себе внимание купцов и мореплавателей, благодаря драгоценным камням, которыми была богата эта земля, а также разнообразию редких фруктов и пряностей.

Когда ехать на Шри-Ланку?

Природный ландшафт, привлекающий туристов со всего мира — это в первую очередь 1600 км тропических пляжей. У каждого побережья острова своя сезонная привлекательность. На западное, которое ближе к столице острова Коломбо, едут с ноября по апрель, а на восточное, славящееся своими песчаными пляжами и особой аутентичной атмосферой бывшего Цейлона — с мая по сентябрь. Таким образом, Шри-Ланка открыта для гостей в течение всего года.

Температура воздуха на острове на побережье от 27 до 32 градусов тепла на протяжении всего года. Такая же температура морской воды. А вот в горных районах острова попрохладнее — от 20 до 26 градусов тепла.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что такое Пидуруталагала?

Горный массив Шри-Ланки — Нагорье — расположен в центре страны. Здесь же расположена самая высокая точка острова — Пидуруталагала или Педро — 2524 м над уровнем океана. Ниже нее на 500-700 м - плоскогорье, на фоне которого куполообразная гора Педро выглядит особенно зрелищно. За свою редкую форму Пидуруталагала включена во Всемирный список природных объектов, привлекающих туристов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Цейлонский чай

Цейлонский чай — одна из визитных карточек Шри-Ланки, ее гордость и богатство. Чайной столицей острова считается Нувара-Элия (160 км от столицы Коломбо), город на высоте 1884 метров над уровнем океана, у подножия купола Пидуруталагала.

Посещение города Нувара-Элия входит обязательным пунктом в туристическую программу не только из-за чайных плантаций, но и потому, что сам путь по железной дороге дарит массу впечатлений от богатой природы здешних мест.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Это один из самых старых железнодорожных маршрутов, которым и сегодня пользуются местные жители. Путь его пролегает по горным перевалам с красивейшими водопадами, посреди джунглей и чайных плантаций; горы сменяются долинами. В этом же районе острова можно полюбоваться одним из самых красивых водопадов мира "Фата невесты". Его высота 212 метров. Это единая струя воды, которая и напоминает длинную спадающую фату невесты.

Архитектура Нувара-Элии в стиле Королевы Анны и Короля Георга переносят нас во времена Британского колониального правления. Кстати, движение на Шри-Ланке левостороннее — еще одно напоминание о Британии. Это надо иметь ввиду туристам, которые планируют объехать остров на арендованном автомобиле. Стоимость аренды на сутки — 40 долларов США.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Нувара-Элия — основной поставщик продукции островного государства за рубеж. Это чай, плантации которого занимают более 200 тыс. га, а также всевозможные ароматные специи.

Города, которые стоит увидеть на Шри-Ланке

Коломбо — столица острова с населением более 1 млн человек. Город разделен на три части — зеленую, административную и торговую.

В зеленой — Галле Фэйс Грин — живет большинство горожан.

Административная часть называется Форт

Торговая — Петтах - которая привлекает туристов со всего мира. Это сердце старого Коломбо. Здесь всегда шумно и колоритно, благодаря множеству магазинов, лавок, торгующих абсолютно всем, начиная от того же чая и пряностей до украшений, часов, золота, изделий из кожи. Здесь же в Петтахе можно увидеть — Волвендаал Керк, голландскую реформатскую церковь, построенную в 1749 году.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Галле — город на южном побережье Шри-Ланки. Основан был в XVI веке португальцами, а в 1598 году отвоеван у них голландцами. Построенный ими порт площадью 36 га сегодня внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. С конца XIX века, благодаря усилиям британцев, основным портом стал Коломбо, а в Галле швартуются в основном рыбацкие суда, а также роскошные яхты. Город пронизан ореолом былой славной истории, и это привлекает к нему внимание путешественников.

Канди — город на берегу реки Махавели-Ганга, в 115 км к северу-востоку от Коломбо. Это самая середина острова. Его считают культурной столицей Шри-Ланки. которая также занимает почетное место в списке ЮНЕСКО. Канди — город древних королей Шри-Ланки, центр буддистских ценностей, которые чтят и сегодня. Главная достопримечательность Канди — храм Зуба Будды, а также сад специй и музей истории буддизма. Также стоит посетить Королевский ботанический сад, парк Виктория, Дворец Королевы, Королевский Дворец, Холл для Аудиенций.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Фрукты, которые стоит попробовать на Шри-Ланке

Амла (с ноября по февраль) — разновидность крыжовника. Содержание витамина С в 30 раз выше, чем в апельсинах. Хорошо действует как заживляющее средство для полости рта, оказывает омолаживающий эффект для кожи. Амбарелла (круглый год) — из семейства сливовых. Вкус кисло-сладкий с ярким ароматом. Богат витамином А, а также магнием и цинком. нона или Сметанное яблоко (круглый год) — вкус сладкий, мякоть сочная. Часто добавляется в молочные коктейли и десерты. Дуриан (июнь-сентябрь) — отличается неприятным запахом, из-за которого он запрещен к авиаперевозкам, но при этом очень вкусный Имеет свойства афродизиака. Употребляется как в свежем виде, так и как дополнение в десертах. Мангостин (май-сентябрь) — фрукт с темно-лиловой шкуркой, внутри которой сочная мякоть в белых долек. напоминающих дольки чеснока. Вкус сладкий с цитрусовой кислинкой.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чего нельзя делать на Шри-Ланке?

По законам Шри-Ланки нельзя вывозить из страны кораллы, растения, изображения Будды.

На улице можно появляться в шортах, но стоит избегать слишком открытых нарядов.

Пить воду рекомендовано только из пластиковых бутылок.

В процессе фотосессий нельзя стоять спиной к изображениям Будды.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Самая выгодная для обмена валюта доллар США. Однако в последнее время в туристических блогах отмечают возможность обмена рублей на местную валюту.

Как добраться на Шри-Ланку?

Прямые рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга до Коломбо. Цена 50 тыс. рублей в один конец. Стыковочные рейсы обычно дешевле.

Виза до 31 марта 2024 года не нужна. После 31 марта точную информацию лучше получить у туроператоров.