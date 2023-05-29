Пассажиры авиарейса Red Wings застряли на Шри-Ланке

Опубликовано: 18:50, 29 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российские туристы на Шри-Ланке, которые планировали сегодня вылететь в Москву рейсом авиакомпании Red Wings, не могут вылететь из аэропорта Хамбантота и не знают, когда будет выполнен авиарейс – они ждут в отеле.

Пассажиры авиарейса российской авиакомпании Red Wings WZ 3078, которые сегодня утром должны были вылететь со Шри-Ланки из аэропорта Хамбантота в Москву, до сих пор не знают, когда точно смогут вернуться в Россию, хотя самолет за ними прилетел, рассказала директор турагентства "Чудо Света" Светлана Сибирякова: она тоже была в самолете.

"Нас привезли в шикарный отель категории "пять звезд", но он не был готов принять такое количество человек: более 400, многих не было в списке, и часть туристов до сих пор не размещена", рассказала Сибирякова, передает РИА Новости.

Никакой информации по вылету и выезду нет, а отмену рейса объяснили поломкой самолета. Пока он переносится до прибытия резервного борта и ожидается завтра в 11:30 утра.

Сегодня после того как закончилась посадка на рейс WZ 3078, следующие три часа люди провели в самолете, а после этого их вывели в зал ожидания. Полет по маршруту должен выполнять лайнер Boeing 777, который утром прибыл из Москвы, сообщает TourDom.ru.