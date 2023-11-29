Российские туристы обязаны покинуть Шри-Ланку до 7 марта?

Власти Шри-Ланки дали россиянам с долгосрочными туристическими визами срок до 7 марта, чтобы уехать из страны. Тоже самое касается и украинцев, находящихся на Шри-Ланке по туристическим визам. Заявление сделали в миграционной службе, при этом правительство Шри-Ланки, как следует из заявления офиса президента страны, официально не принимало такого решения.

Долгосрочные туристические визы на Шри-Ланке больше не будут продлеваться, это касается как граждан России, так и граждан Украины.

"Правительство больше не будет продлевать визы. Ситуация с рейсами нормализовалась, и у них нет проблем с возвращением домой"

– генкомиссар миграционной службы Гри-Ланки Харша Илукпития

По словам комиссара, иностранцы, находящиеся в стране по таким визам должны выехать за пределы Шри-Ланки до 7 марта.

"Президент Ранил Викрамасингхе поручил провести расследование по поводу распространенного без предварительного одобрения кабинета министров уведомления [департамента иммиграции] о том, что российские и украинские туристы должны покинуть страну в течение 14 дней"

– офис президента Шри-Ланки

В сообщении указано, что официально правительство страны не принимало решения о том, чтобы перестать продлевать туристические визы.

Отметим, что 18 февраля посольство РФ в стране призвало россиян, постоянно проживающих в Шри-Ланке, рассмотреть возможность возвращения на родину, так как участились инциденты с участием граждан РФ. Затем в посольстве уточнили, что россияне могут спокойно продолжать посещать страну с туристическими целями.

По итогам 2023 года турпоток из РФ на Шри-Ланку стал рекордным, чему поспособствовали прямые рейсы.