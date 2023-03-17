Бесплатная виза на Шри-Ланку - проект стартовал

Шри-Ланка до конца марта будет выдавать россиянам бесплатные электронные визы. Получить такую визу можно уже сегодня. Так страна пытается нарастить иностранный турпоток.

На Шри-Ланке вступило в силу решение властей островного государства о выдаче туристам из РФ бесплатных виз.

Бесплатные визы могут получить не только граждане РФ, но и лица, с гражданством Китая, Индии, Японии и еще ряда стран Азии.

Власти Шри-Ланки ожидают, что отмена платы за визу привлечет этой зимой больше туристов. Сообщается, что бесплатная виза - пилотная программа по восстановлению турбизнеса

Получить бесплатную электронную визу на Шри-Ланку сроком действия 30 дней можно вплоть до 31 марта. При этом визу можно будет продлить.

Основными туристами на Шри-Ланке в этом году являются индийцы и россияне.