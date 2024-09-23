Кубань покажет туристическую привлекательность странам Востока

Туристы из арабских стран стали одними из приоритетных для Краснодарского края, поэтому в 2025 году регион продемонстрирует им свой туристический потенциал и обговорит вопрос чартерных рейсов.

Кубань продемонстрирует туристическую привлекательность странам Среднего Востока – Кувейту и Саудовской Аравии, и договорится с ними о новых чартерных рейсах в 2025 году, рассказал замглавы края Александр Руппель.

«Успешный опыт позволил нам строить новые планы. Уже принято решение о том, что в начале следующего года Краснодарский край проведет презентацию туристического потенциала в Кувейте и двух городах Саудовской Аравии. В рамках визита планируется также проработать вопрос новых чартерных рейсов»

- Александр Руппель

Он отметил, что арабские страны – одно из приоритетных направлений туризма для Краснодарского края.

Прямые рейсы в Сочи из Бахрейна привлекли порядка 3 тыс туристов за 3 месяца из различных страны Среднего и Ближнего Востока. В этом году также появилось прямое авиасообщение между Сочи и столицей Ирана.

В будущем сочинский аэропорт обзаведется обновленным терминалом в 6 раз больше нынешнего. Это увеличит пассажиропоток и сделает путь на юг доступнее, отметил Руппель в своем выступлении на форуме Air travel Sochi 2024.