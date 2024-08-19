Как сохранить молодость: советы для женщин в период климакса

В программе "На здоровье" медицинский журналист Елена Войцеховская и приглашенные гости говорят о том, как поддержать и укрепить здоровье! Экспертами программы станут иммунологи, кардиологи, диетологи, гастроэнтерологи, психологи.

Приливы, раздражительность, бессонница. Каждая женщина с ужасом ждёт того самого дня, когда наступит климакс. НО! Так ли страшен чёрт, как его малюют? Из нашего выпуска мы узнаем, за сколько лет до наступления климакса организм начинает подавать сигналы, какие они? Мы поймём, как при помощи здорового сна, физической активности правильного питания подготовиться к наступлению переходного периода, который обязательно случится в жизни каждой женщины. Подробно о том, как начать питаться правильно мы уже рассказывали в первом выпуске программы «На здоровье» с Региной Доктор! https://youtu.be/GOQBl1Q_ihs?si=fFBqGNc3THXi5CBp

