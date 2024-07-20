Вестник Кавказа

Максим Шевченко о саммите СНГ, Азербайджане и Армении, АЭС в Казахстане, Пашиняне на велосипеде

8 октября в Москве состоялся саммит стран СНГ на уровне глаз государств. Лидеры постсоветских стран обсудили основные вопросы взаимодействия в рамках организации и обрисовали актуальные направления предстоящей работы.

По итогам было подписано несколько документов двустороннего характера. Перед началом совета президент России Владимир Путин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Историк, журналист Эльмар Гусейнов и политик Максим Шевченко обсудили дальнейшие перспективы развития Содружества Независимых Государств и другие международные организации, действующие на постсоветском пространстве, такие как ШОС, ОДКБ, НАТО, ЕС, БРИКС, ОТГ. «Точка кипения» — специальный проект «Вестника Кавказа». 

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