Протестующие начали собираться на площади в центре Тбилиси

В центре Тбилиси снова бушует народная стихия: оппозиция собирает своих сторонников для марша к зданию парламента республики, где в понедельник пройдет первое заседание.

Участники акции протеста против итогов парламентских выборов начали собираться на площади Первой Республики в центре Тбилиси.

Сообщается, что протестующие занимают проезжую часть. У граждан, разделяющих оппозиционную повестку, виднеются флаги Грузии и ЕС.

В митинге и шествии планируют участвовать не только жители Тбилиси, но и представители других регионов, которые уже направляются в сторону грузинской столицы, передает РИА Новости.

Оппозиционные деятели уже подготовили "программу мероприятий" для своих сторонников. Предполагается, что недовольные итогами выборов граждане сначала соберутся на площади, а затем проследуют к зданию парламента. Там активисты и им сочувствующие намерены задержаться до следующего дня, когда начнется первое заседание парламента.