Результаты COP29 оценили в Лондоне

В МИД Великобритании заявили, что соглашение COP29 стало важным этапом на пути к решению задач. Там отметили, что новая цель финансирования ускорит усилия по борьбе с изменением климата.

Глава британской дипломатии Дэвид Лэмми на своей странице в социальной сети Х прокомментировал итоги прошедшей в Баку конференции ООН по климату.

Дипломат подчеркнул, что соглашением COP29 стало ключевым этапом на пути к решению глобальных климатических задач.

Он отметил, что новая цель климатического финансирования ускорит глобальные усилия по борьбе с изменением климата.

"Это критически важно для обеспечения безопасности и процветания Великобритании, а также для защиты планеты от нарастающего климатического кризиса"

- Дэвид Лэмми