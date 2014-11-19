В каких странах можно расплатиться картой "Мир"?

Карты "Мир" сегодня принимают в 11 странах. При этом полагаться на безналичный расчет полностью нельзя. Следует брать с собой наличные.

Карты российской платежной системы "Мир" сегодня принимают в 11 странах, а китайского аналога UnionPay – 154-х, в том числе и в России.

Как напомнили в РИА Новости, граждане РФ уже свыше 2-х лет живут в условиях невозможности использования за рубежом карт Visa и MasterCard, которые были выпущены в России.

Эксплуатация таких карт возможно только внутри России, поскольку функции по их обслуживанию выполняет Национальная система платежных карт.

Агентство подчеркивает, что за рубежом россиянам следует пользоваться картами "Мир" и UnionPay, а также перечислило страны, где принимают карты российской платежной системы.

"Карты "Мир" сейчас принимают в Беларуси, Абхазии, Армении, Азербайджане, Таджикистане, Казахстане, на Кубе, во Вьетнаме, в Венесуэле, Южной Осетии и России"

- РИА Новости

Там также отметили, что география использования UnionPay заметно шире, чем "Мира" – 154 государства, включая Россию, стран СНГ, Европы и США.

При этом издание рекомендует не полагаться полностью на безналичные расчеты за рубежом и призывает брать с собой наличные.