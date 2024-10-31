Перегрузка подстанции стала причиной аварий в Ессентуках

Ставропольское правительство займется коммунальными авариями в Ессентуках по поручению губернатора. Оказалось, что нынешняя подстанция в городе не выдерживает напряжения и отключается.

На этой неделе в Ставропольском крае, преимущественно в Ессентуках, произошло несколько аварий, которые лишили тысячи жителей электричества и отопления. Оказалось, что их вызвала перегрузка подстанции «Ессентуки-2», рассказали в управлении пресс-службы и информационной политики губернатора края Владимира Владимирова.

«По мнению специалистов, причиной большинства инцидентов стала перегрузка подстанции "Ессентуки-2", что привело к обесточиванию ряда социальных объектов и котельных. К настоящему времени последствия аварий устранены, подача ресурсов потребителям восстановлена»

- управление пресс-службы и информационной политики главы Ставрополья

Статистика говорит, что чаще всего аварийные отключения, вызванные перегрузкой сетей, случались в Ессентуках и Предгорном округе края. В связи с этим региональный Минфин получил поручение губернатора Ставрополья рассмотреть вопрос финансирования мероприятий по повышению надежности электро- и теплосетей в Ессентуках.

Напомним, что накануне авария оставила 20 жилых домов без тепла, отключив батареи. Днем ранее более 50 домов остались без отопления.