Вестник Кавказа

Аэропорт в Тбилиси заработал после ночного тумана

Аэропорт Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Тбилисский аэропорт возобновил деятельность. Ранее воздушная гавань прервала работу из-за тумана ночью.

Международный аэропорт Тбилиси возобновил свою деятельность, которая была прервана ранее, заявил представитель TAV Georgia Амиран Мамаладзе.

Он отметил, что воздушная гавань грузинской столицы была вынуждена временно прекратить работу из-за густого тумана ночью, который мешал самолетам взлететь и приземлиться.

Мамаладзе подчеркнул, что работники аэропорта из-за тумана не смогли полностью обеспечить безопасную посадку и взлет самолетов. Он добавил, что работа была восстановлена утром.

"Все восстановилось с 10:00 (по местному времени). Полеты продолжатся по плану. Только ночью удалось приземлиться одной авиакомпании Ajet"

- Амиран Мамаладзе

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
980 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Протесты в Тбилиси: что происходит на митинге оппозиции?

Протесты в Тбилиси: что происходит на митинге оппозиции?

Оппозиционный протест перекроет площадь Героев в Тбилиси

Оппозиционный протест перекроет площадь Героев в Тбилиси

Женщины с чемоданами устроят акцию протеста в Тбилиси

Женщины с чемоданами устроят акцию протеста в Тбилиси

Студенты продолжили протест в Тбилиси около здания ТГУ

Студенты продолжили протест в Тбилиси около здания ТГУ

Авиакомпания Armenian Airlines соединит столицы Армении и Грузии

Авиакомпания Armenian Airlines соединит столицы Армении и Грузии

Бившего полицейских палкой демонстранта задержали в Тбилиси

Бившего полицейских палкой демонстранта задержали в Тбилиси

Большинство задержанных демонстрантов освободили в Тбилиси

Большинство задержанных демонстрантов освободили в Тбилиси

Новый год в Тбилиси: проспект перекроют для украшения

Новый год в Тбилиси: проспект перекроют для украшения

Мемориал Дидгори в Грузии: опыт осеннего путешествия из Тбилиси

Мемориал Дидгори в Грузии: опыт осеннего путешествия из Тбилиси

Мэрия Тбилиси снизила расходы на 2025 год

Мэрия Тбилиси снизила расходы на 2025 год

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы