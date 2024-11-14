Аэропорт в Тбилиси заработал после ночного тумана

Тбилисский аэропорт возобновил деятельность. Ранее воздушная гавань прервала работу из-за тумана ночью.
Международный аэропорт Тбилиси возобновил свою деятельность, которая была прервана ранее, заявил представитель TAV Georgia Амиран Мамаладзе.
Он отметил, что воздушная гавань грузинской столицы была вынуждена временно прекратить работу из-за густого тумана ночью, который мешал самолетам взлететь и приземлиться.
Мамаладзе подчеркнул, что работники аэропорта из-за тумана не смогли полностью обеспечить безопасную посадку и взлет самолетов. Он добавил, что работа была восстановлена утром.
"Все восстановилось с 10:00 (по местному времени). Полеты продолжатся по плану. Только ночью удалось приземлиться одной авиакомпании Ajet"
- Амиран Мамаладзе