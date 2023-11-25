Что посмотреть по пути из Кутаиси в Зугдиди: достопримечательности Самегрело

Сами по себе Кутаиси и Зугдиди - прекрасные грузинские города, куда можно съездить на несколько дней из Батуми или Тбилиси, но по дороге между ними есть очень много интересных достопримечательностей. Расскажем, где остановиться по пути из Кутаиси в Зугдиди и что там посмотреть.

Что нужно знать о путешествии из Кутаиси в Зугдиди?

Самегрело - историческая область на западе Грузии, которую еще называют Мегрелия. Участок шоссе между Кутаиси и Зугдиди протяженностью менее 120 км впечатляет разнообразием возможных остановок. Эта поездка по Самегрело - доступный способ увидеть некоторые советские мозаики, памятники и мемориалы. Помимо бывших колхозов, дворцов культуры и заброшенных санаториев, по пути встретятся монастыри, особняки, синагоги и места, связанные с княжеским родом Дадиани.

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Этот маршрут можно включить в более длительное автопутешествие по Грузии, например, в Сванетию, или же отправиться в однодневную поездку из Кутаиси или Зугдиди. Такие поездки всегда лучше совершать на собственном или арендованном автомобиле. Однако маршрутки ходят по этой дороге весьма часто, поэтому те, кто хочет пользоваться исключительно общественным транспортом, могут просить водителя выйти в намеченном месте, а затем садиться на другую проезжающую маршрутку.

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Где остановиться между Кутаиси и Зугдиди?

Марани

Выехав из Кутаиси, нужно двигаться на юго-запад по автотрассе E60, проезжая аэропорт по пути из города. Недалеко от реки Цхенисцкали, которая обозначает границу между Имерети и Самегрело, находится село Марани. Здесь находится уникальный Дом культуры, построенный в конце XIX века. Говорят, что его спроектировали архитекторы из Италии. В 1980-х годах в ДК прошла реставрация, которая помогла сохранить элементы декора для масштабного проекта реконструкции, стартовавшего в 2022 году. Когда-то малиновые стулья главного концертного зала ДК, который включен в список памятников культурного наследия Грузии, вмещали 200 человек. Стены и потолки здания украшены советскими фресками и лепниной. Шансы застать ДК Марани открытым увеличиваются с понедельника по субботу после 10 утра.

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Абаша

По тому же шоссе дальше нужно двигаться 9 км до города Абаша. Название этого небольшого города известно благодаря "абашскому эксперименту" - внедрению элементов рыночной экономики в сельском хозяйстве сначала в местном районе, а потом и на других территориях. В ранее бедном Абашском районе выросла производительность, после чего здесь были построены весьма красивые здания. По дороге в Абаше встречается несколько автобусных остановок, украшенных мозаикой. В центре города возвышается напоминающий "Летопись Грузии" бронзовый монумент-колонна, на котором изображены образы из грузинского фольклора в сочетании с символами советской промышленности и космонавтики.

За памятником и площадью находится бывший ДК, который теперь называется Культурный центр Абаша, где проходят концерты и мероприятия. Стены здания внутри украшены советскими фресками, сюжеты которых вдохновлены грузинской мифологией, бронзовыми барельефами и витражами. На противоположной стороне площади стоит здание городской администрации, украшенное скульптурной композицией в виде солнца. Но самым интересным зданием города можно назвать многоквартирный дом в соседнем квартале, фасад которого украшен огромной мозаикой, состоящей из девяти панно. Напротив мозаики расположен небольшой мемориал Второй мировой войны.

Суджуна

Для посещения села Суджуна нужно немного съехать с шоссе, оно находится в 20 минутах езды туда и обратно от Абаши. Суджуна - это типичная мегрельская деревня с изящными деревянными домами, украшенными резными балконами. В Суджуне когда-то проживало разнообразное население из еврейских, турецких и лазских семей. Здесь сохранилась синагога XIX века, которая теперь пустует. В этих местах родился известный меценат и предприниматель Акакий Хоштария. В 1915 году он заказал итальянскому архитектору построить в Суджуне дом для своей матери. Дом Хоштария потерял почти все свое богатое убранство после захвата большевиками, но сохранились два льва и красиво украшенный фронтон. Церковь Святого Георгия находится прямо через дорогу.

© Фото: Boris Kuznetsov/Creative Commons Attribution 2.0

Сенаки

Дальше нужно ехать еще около 8 км до более крупного города Сенаки. Снаружи довольно симпатично выглядит железнодорожная станция Сенаки. Около нее стоит копия первого в Грузии автомобиля, привезенного в страну сенакским дворянином Варламом Гватуа в 1901 году. Пятиэтажка по соседству украшена округлой мозаикой с западной стороны. Сенакский театр в стиле неоклассицизма с элементами барокко был спроектирован в 1959 году архитектором Вахтангом Гоголадзе, который вдохновился Эрмитажем. Это действующий театр, а потолок зрительного зала покрыт аллегорическими картинами. На первом этаже есть театральный музей, где выставлены старые программки и фотографии.

Но особенно впечатляет Мемориал Второй мировой войны, названный "Куб памяти", который был создан архитектором Важей Меликишвили. В бетонном кубе есть трещина, достаточно широкая, чтобы в нее мог пройти человек. Внутри куба расположенные бесформенные, будто стекающие по его стенам фигуры. В Центральном парке Сенаки можно увидеть Дом студенческой молодежи с барельефом.

Менджи

Село Менджи находится недалеко от Сенаки - в 20 минутах езды туда и обратно от шоссе. Это бывший бальнеологический курорт, расположенный у реки Циви к северо-западу от Сенаки. Здесь есть несколько заброшенных санаториев. Менджи получил статус курорта в 1938 году, здесь была построена железнодорожная станция ​​и больница. Большой вестибюль главного санатория Менджи увенчан красивым куполом, похожим на римский Пантеон, но в остальном здесь уже особо нечего смотреть.

Хоби

Дальше нужно вернуться на шоссе и ехать на северо-запад 17 км по направлению к Зугдиди. Монастырь Хоби, построенный в XIII веке и украшенный внутри фресками, расположен в 5 км от шоссе. Он был фамильным монастырем княжеского рода Дадиани. В городе Хоби главной достопримечательностью является Монумент Дружбы Народов, возведенный перед Дворцом спорта Зурабом Церетели в 1980-х годах. Бывший Дом культуры украшен впечатляющим барельефом с крылатыми конями, колесницами, музами и другими символами. В центре площади есть еще одна скульптура, изображающая ствол дерева с орлами и совой. На выезде из Хоби есть два бывших совхоза с мозаичными украшениями внутри.

Ингири и Кахати

Села Ингири и Кахати расположены за Зугдиди по направлению к побережью, к ним можно сделать крюк в 8 км. В Ингири перед заброшенным ДК стоит статуя Шота Руставели. В Ингири также находится бывшая чайная фабрика. В одном из отреставрированных зданий теперь находится ресторан Kingdom of Kolkheti. Напротив него стоит фонтан украшенный мозаикой. В соседнем селе Кахати две мозаичные панели есть в здании школы.

Рухи

Село Рухи находится в 8 км к северу от Зугдиди. Доехать сюда из Кахати можно примерно за 20 минут. В Рухи есть красивые мозаики, созданные в 1980-х годах, в том числе отреставрированную мозаику перед Домом культуры. В местной школе есть еще вертикальные мозаики, другая находится на соседней автобусной остановке. Но главная достопримечательность города - это Рухская крепость, построенная в 1647 году Леваном Дадиани II на левом берегу реки Ингури для защиты Самегрело.