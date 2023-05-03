Что посмотреть в Зугдиди

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Зугдиди - столица региона Самегрело-Верхняя Сванетия в Западной Грузии. Большинство туристов рассматривает Зугдиди как короткую остановку на пути к Местии и Ушгули, спрятанных в горах Сванетии. Здесь не очень много популярных достопримечательностей, но как и любой другой небольшой грузинский город, Зугдиди обладает своим очарованием.

Зачем ехать в Зугдиди?

Самегрело - исконная земля мегрелов, одной из этнических групп Грузии со своим диалектом, традициями, ремеслами, пением и танцами. Одна из причин посетить Зугдиди - попробовать блюда мегрельской кухни.

Самое известное место в Зугдиди - дворец Дадиани, резиденция мегрельских правителей. Династия Дадиани правила в Самегрело с XII века до 1866 года. У этого рода даже есть связь с французской императорской семьей: Саломея Дадиани вышла замуж за внука сестры Наполеона Бонапарта. Их бывшие резиденции и сад стали главными туристическими достопримечательностями Зугдиди.

Центральная часть города вполне компактна, по ней приятнее перемещаться пешком. До остальных частей города удобнее добираться на автобусах или такси. А до близлежащих достопримечательностей, в том числе замка Рухи и черноморского побережья, можно добраться на маршрутке.

Чем заняться в Зугдиди?

Посетите дворцовый комплекс Дадиани

Дворцовый комплекс Дадиани состоит из двух больших дворцов (дворец XIX века княгини Екатерины Чавчавадзе-Дадиани и резиденция последнего мегрельского правителя, ее сына Нико), монастыря и бывшей частной усадьбы семьи, в которой сейчас находится Зугдидский ботанический сад.

Музей Дадиани был основан в 1839 году князем Давидом, на данный момент его коллекция включает около 45 тысяч экспонатов, связанных с родом Дадиани, в основном книги, монеты, военную атрибутику и предметы мебели. Изюминка коллекции музея Дадиани - бронзовая посмертная маска 1833 года Наполеона Бонапарта (одна из четырех существующих), привезенная после того как принцесса Саломея вышла замуж за представителя французской императорской семьи.

Недалеко от дворца располагается Собор Влахернской иконы Божией Матери, где хранится христианская реликвия - часть ризы и пояса Пресвятой Богородицы.

Прогуляйтесь по ботаническому саду

Зугдидский ботанический сад был спроектирован ландшафтным архитектором Иосифом Бабини в 1840 году. Засаженные саженцами из Франции и Италии, сады включали в себя оранжерею, а также искусственное озеро с островом. Как и Батумский ботанический сад, это скорее дендрарий, в котором представлены различные виды экзотических деревьев, а не только цветы или кустарники. Главный вход в сад находится за южной частью дворца Нико Дадиани.

Пройдитесь по зугдидскому бульвару

Эта главная пешеходная зона, расположенная в центре города, тянется до площади Свободы. Вся эта территория была недавно отреставрирована. По обеим сторонам бульвара кроме кафе вы увидите смесь современной и исторической зугдидской архитектуры, в том числе многоквартирные дома наряду с традиционными домиками с изящными резными деревянными балконами.

Погрузитесь в мегрельскую культуру в Доме фольклора

Сразу за железнодорожной станцией, на улице Тамар Мепе, находится Дом фольклора - музей-ресторан, а также студия Бесика Читанавы, который посвятил большую часть своей жизни сохранению и распространению мегрельских традиций, включая вышивку, музыку, архитектуру и кухню. Перед посещением дома необходима предварительная бронь.

Поищите сувениры на местном рынке выходного дня

Регион Самегрело также известен своими ремеслами и народными традициями, включая резьбу по дереву и глиняную посуду. Все это можно найти на рынке, который работает каждые выходные с 18:00 до позднего вечера в теплое время года перед Ботаническим садом. А за свежими продуктами сходите на центральный городской рынок, который работает каждый день до позднего вечера.

Посмотрите закат на крыше отеля Garden Terrace

Ресторан на крыше отеля Garden Palace - одно из лучших мест в городе для вечернего отдыха. Отсюда открывается вид на скейт-парк и Ботанический сад с одной стороны и многоквартирные дома в центре города с другой. В ясный день можно увидеть дорогу до гор Сванетии.

Что посмотреть возле Зугдиди?

Заброшенный курорт Менджи

Зугдиди - отличная отправная точка для знакомства с остальной частью Самегрело и Сванетии. Прежде чем поехать в горы, можно съездить в Менджи и Суджуну, два села в Самегрело. В Менджи есть три заброшенных санатория. В Суджуне можно посетить дом-музей Акакия Хоштария, построенный в 1915 году. Также в Суджуне есть заброшенная синагога и церковь Святого Георгия.

Рухская крепость

Село Рухи находится примерно в 15 минутах езды от Зугдиди. На посещение крепости и дорогу туда-обратно хватит около 1,5 часов. Крепость была построена Леваном Дадиани II в 17 веке. С руин замка можно полюбоваться прекрасным видом на реку Ингури. До села можно доехать на маршрутке от зугдидского рынка.

Идеи однодневных поездок из Зугдиди:

Цаишский кафедральный храм Успения Пресвятой Богородицы 6-го века - резиденция Зугдидской епархии (20 минут от Зугдиди)

Цаленжихский собор 12 века с аркадными галереями и уникальными византийскими фресками (30 минут)

Монастырь Хоби 13 века (40 минут)

Анаклия и Ганмухури: искупайтесь на пляжах Черного моря и прогуляйтесь по самому длинному пешеходному мосту в Европе, соединяющему два курорта (45 минут)

Плотина Ингури: живописные виды у второй в мире по высоте бетонной арочной плотине (1 час)

Средневековая крепость Чаквинджи: бывший летний дворец князей Дадиани (30 минут)

Город-крепость Нокалакеви: связанный с легендой о Ясоне и аргонавтах археологический музей под открытым небом с природными горячими источниками поблизости (1,25 часа)

Поти: крупнейший порт Грузии с исторической архитектурой и национальным парком Колхети (1,25 часа)

Мартвильский каньон и монастырь, менее известный каньон Балда (1,5 часа)

Как добраться из Тбилиси в Зугдиди

Самый удобный способ путешествовать между Тбилиси и Зугдиди - на поезде. Время в пути - около 5,46 часа. Поезд отправляется с центрального железнодорожного вокзала Тбилиси утром и прибывает в Зугдиди днем. Тот же поезд отправляется из Зугдиди вечером и прибывает в Тбилиси до полуночи. Также между Тбилиси и Зугдиди курсируют маршрутки, начиная с 9 утра, дорога занимает 5,5-6 часов в зависимости от пробок. Маршрутки отправляются примерно каждый час. За 6 часов из Тбилиси еще можно добраться на автобусах Omnibus.

Как добраться из Зугдиди в Местию

Из Зугдиди в Местию можно добраться на маршрутке, летом отправляется несколько рейсов. В межсезонье (примерно с октября по май) маршрутки отправляются раз в день или два, обычно утром или днем. Уехать можно либо на автобусной остановке возле железнодорожного вокзала Зугдиди, либо на второй автобусной остановке возле рынка и моста. Дорога до Местии занимает около 3,5-4 часов с хотя бы одной остановкой по пути, обычно возле Ингури.

Не забудьте взять с собой в Зугдиди:

Платок или шарф потребуется женщинам при входе в церкви и монастыри

Спрей от комаров - в Зугдиди (и регионе в целом) много комаров, особенно летом

Бутылку, чтобы набрать воду из местных горных источников.