На пути в Сванетию: как добраться в Зугдиди из Тбилиси на поезде - расписание и билеты

Зугдиди, крупнейший город в регионе Самегрело-Верхняя Сванетия на западе Грузии, известен как удобная стартовая точка для путешествия в Местию и горы Сванетии. Расскажем, как доехать из Тбилиси в Зугдиди на поезде, какое расписание в 2024 году, сколько стоит билет и как их купить, а также какие еще есть способы добраться из Зугдиди в столицу.

Тбилиси и Зугдиди расположены на противоположных концах страны - в 320 км друг от друга. Если ехать в Сванетию из столицы Грузии, это будет довольно длинное путешествие. Поэтому поезд - это доступный и относительно комфортный способ добраться из Тбилиси в Зугдиди. Поездка займет 6 часов, а стоимость билетов начинается от 16 лари. Хотя этот поезд не такой удобный, как те, что соединяют Тбилиси с Батуми, путешествовать на нем приятнее, чем на маршрутке.

Стоит посетить и сам Зугдиди - это интересный город, достойный дня или двух, где можно увидеть дворец мегрельских князей Дадиани с ботаническим садом.

Есть ли ночной поезд из Тбилиси в Зугдиди?

Раньше между Тбилиси и Зугдиди ходил поезд в ночное время, но его убрали из расписания в начале 2020 года, с тех пор его возвращение не ожидается. Ежедневно в Зугдиди из Тбилиси отправляется лишь один скорый поезд, с отправлением утром. Спальные вагоны заменили на сидячие вагоны первого или бизнес-класса.

Какое расписание поезда Тбилиси-Зугдиди в 2024 году?

Тбилиси-Зугдиди (№ 870)

Отправление с центрального вокзала Тбилиси в 8:20 утра

Прибытие на железнодорожную станцию ​​Зугдиди в 14:21

Зугдиди-Тбилиси (№ 869)

Отправление с железнодорожного вокзала Зугдиди в 17:20

Прибытие на центральный вокзал Тбилиси в 23:20

Маршрут поезда пролегает через Гори, Хашури, Харагаули, Зестафони, Рион, Копитнари (аэропорт Кутаиси), Самтредиа и Сенаки.

© Фото: commons wikimedia

Сколько стоит билет на поезд из Тбилиси в Зугдиди в 2024 году?

Во второй класс билет для взрослого стоит 16 лари (531 рубль), для ребенка от 5 до 10 лет - 8 лари (265 рублей). Во втором классе поезда сиденья расположены в два ряда по три места. Эти вагоны довольно старые, спинки могут не откидываться.

В первый класс взрослый билет стоит 28 лари (930 рублей). В вагоне первого класса места расположены в два ряда по два сиденья. Сиденья здесь новые и более удобные, здесь больше пространства для ног, есть столик. На каждый ряд обычно бывает розетка, чтобы зарядить гаджеты.

Билет для взрослого в бизнес-класс стоит 43 лари (1428 рублей). Бизнес-класс - это всего лишь небольшая секция в вагоне первого класса, отделенная занавеской. В нем две пары сидений друг напротив друга со столиком в центре. Здесь есть розетки, но туалеты общие с вагоном первого класса.

© Фото: commons wikimedia

Как купить билеты на поезд Тбилиси-Зугдиди?

На станции. Билеты на поезд Тбилиси-Зугдиди можно купить на Центральном железнодорожном вокзале Тбилиси. Билетные кассы находятся на третьем этаже вокзала, принимают только наличные. Необходимо взять с собой паспорт.

На сайте/в мобильном приложении Грузинских железных дорог. Покупка билета возможна после создания учетной записи. Билеты можно приобрести за 20 дней до поездки, оплата осуществляется банковской картой. Важно, что в этом поезде места не выбирают, они распределяются случайным образом. Билет распечатывать для посадки не нужно, хватит электронного ваучера, который приходит в электронном письме.

С помощью сторонних агрегаторов. Например, на сайте TKT.GE, где продажа билетов открывается за 3 недели вперед. Продажа билетов здесь возможна без создания учетной записи, но есть сбор в размере 1-2 лари. А вот на сайте 12GoAsia покупать невыгодно, комиссия очень большая и билет во второй класс обойдется в 25 лари.

Что представляет собой поездка в поезде Тбилиси-Зугдиди?

Еда и напитки. В поезде купить ничего нельзя. Поезд делает одну длинную остановку в Хашури, примерно через 1,5 часа после отправления из Тбилиси, где можно купить что-нибудь у продавщицы на платформе. Поскольку поездка занимает 6 часов, стоит взять с собой бутылку с водой и перекус.

В поезде купить ничего нельзя. Поезд делает одну длинную остановку в Хашури, примерно через 1,5 часа после отправления из Тбилиси, где можно купить что-нибудь у продавщицы на платформе. Поскольку поездка занимает 6 часов, стоит взять с собой бутылку с водой и перекус. Электричество и Wi-Fi. В поезде не очень много розеток, особенно это касается второго класса, поэтому стоит полностью зарядить устройства и взять с собой портативный аккумулятор. В этом поезде нет Wi-Fi. Мобильная связь есть на протяжении большей части поездки, но около Рикотского перевала и Харагаули сигнал пропадает.

В поезде не очень много розеток, особенно это касается второго класса, поэтому стоит полностью зарядить устройства и взять с собой портативный аккумулятор. В этом поезде нет Wi-Fi. Мобильная связь есть на протяжении большей части поездки, но около Рикотского перевала и Харагаули сигнал пропадает. Камера хранения. В начале каждого вагона есть стойка, где можно оставить чемоданы. Еще есть верхние полки для хранения багажа, куда помещаются не очень большие чемоданы и сумки. В первом классе чемоданы помещаются еще за сидениями.

В начале каждого вагона есть стойка, где можно оставить чемоданы. Еще есть верхние полки для хранения багажа, куда помещаются не очень большие чемоданы и сумки. В первом классе чемоданы помещаются еще за сидениями. Прибытие. В Зугдиди поезд останавливается на железнодорожной станции, расположенной в западной части города. Перед железнодорожной станцией останавливаются маршрутки, следующие в Местию. Примерно с мая по ноябрь водители маршруток ожидают прибытия поезда. Проезд на маршрутке до Местии из Зугдиди стоит 40 лари. До центра Зугдиди идти примерно 2 км (полчаса пешком), можно взять такси за несколько лари. На железнодорожной станции есть камера хранения багажа.

Как добраться из Тбилиси в Зугдиди кроме поезда?

Автобус OmniBus. Из Тбилиси есть два рейса: один отправляется со станции Ортачала в полдень и прибывает в Зугдиди в 18:00, а ночной автобус отправляется из Тбилиси в полночь и прибывает в Зугдиди в 6 утра. Стоимость проезда для взрослого составляет 30 лари (994 рубля), для ребенка от 3 до 10 лет - 20 лари (662 рубля), билеты можно забронировать на сайте перевозчика или TKT.GE.

Из Тбилиси есть два рейса: один отправляется со станции Ортачала в полдень и прибывает в Зугдиди в 18:00, а ночной автобус отправляется из Тбилиси в полночь и прибывает в Зугдиди в 6 утра. Стоимость проезда для взрослого составляет 30 лари (994 рубля), для ребенка от 3 до 10 лет - 20 лари (662 рубля), билеты можно забронировать на сайте перевозчика или TKT.GE. Маршрутка. Маршрутки до Зугдиди отправляются с тбилисской автостанции Дидубе с 9:00 до 19:00. Стоимость проезда составляет 35 лари (1150 рублей), а время в пути - 5-6 часов.

Маршрутки до Зугдиди отправляются с тбилисской автостанции Дидубе с 9:00 до 19:00. Стоимость проезда составляет 35 лари (1150 рублей), а время в пути - 5-6 часов. Частный трансфер. Если по пути между городами хочется останавливаться для осмотра достопримечательностей, можно нанять частный трансфер. У GoTrip, например, поездка будет стоить от 275 лари (9100 рублей). Время в пути составляет около 5 часов, если не считать остановки.