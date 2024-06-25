Как передвигаться по Грузии на поездах: маршруты, цены, как купить билет

В Грузии бывают расхождения между условиями в поездах, поэтому при покупке билетов важно изучить связанные с этим тонкости, чтобы поездка была оптимальной по времени и цене. Расскажем, как доехать до Грузии на поезде и из каких стран, как купить билеты на поезд в Грузии, какие типы поездов и маршрутов есть, как долго ехать и сколько это стоит.

Передвигаться по Грузии на поезде на большие расстояния удобнее и безопаснее, чем на маршрутках, а также дешевле, чем на частных трансферах и такси. Но в любой уголок страны на поезде добраться не получится: поезда ходят только на западе и в центральной части Грузии, а также по нескольким маршрутам к югу от Тбилиси, но, например, в Кахетии железнодорожных перевозок нет.

Как добраться до Грузии на поезде?

Те туристы, которые не любят летать на самолете, обычно выбирают в качестве транспортного средства поезд. Но хотя железнодорожные перевозки в Грузии развиты хорошо, с международными маршрутами дело обстоит иначе.

В 2024 года по железной дороге в Грузию можно попасть только из Армении. Из Тбилиси в Ереван ходит ночной поезд, но летом маршрут удлиняется до Батуми. От Батуми до Еревана на поезде ехать 17 часов, из Тбилиси - 10 часов.

Раньше в Грузию можно было доехать ночным поездом из Азербайджана, но прерванное из-за пандемии пассажирское сообщение пока не возобновилось. Как минимум до октября этого года ограничение на перевоз пассажиров через границы Азербайджана сохранятся.

Дата старта пассажирских перевозок по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, по которой можно будет добираться из Азербайджана в Турцию через Грузию, пока неизвестна. В конце мая этого года после реконструкции грузинского участка БТК возобновились грузовые перевозки по этому транспортному коридору.

Ходят ли поезда в Грузию из России?

Несмотря на то, что авиаперевозки между Россией и Грузией возобновились, вопрос возобновления железнодорожного сообщения между странами не стоит. Но из России можно проделать хотя бы часть пути на поезде, доехав до Владикавказа, а потом добраться на автомобильном транспорте до КПП “Верхний Ларс” - единственного наземного пункта перехода российско-грузинской границы.

Из-за большого числа желающих на этом пограничном пункте часто собираются длинные очереди, но в основном поток грузовой. Из-за плохой погоды работа КПП, расположенного в горах, может быть нестабильной. Важно, что пересекать границу пешком запрещено.

На поезде до Владикавказа можно доехать из Москвы (1,5 дня), Санкт-Петербурга (2 дня), Адлера (19 часов), Анапы (16 часов) и, соответственно, станций на пути следования этих поездов.

Какие поезда в Грузии?

Электропоезд Stadler - эти двухэтажные экспресс-поезда швейцарской компании Stadler Rail, произведенные в Беларуси, были приобретены Грузией в 2016 году. Четыре поезда Stadler, способные развивать скорость до 160 км/час, используются исключительно на маршруте Тбилиси-Батуми. Такие поезда используются также в России и Азербайджане.

Скоростные поезда - они комфортнее электропоездов, но медленнее поездов Stadler. Такие поезда ходят на маршрутах Тбилиси-Озургети, Тбилиси-Кутаиси, Тбилиси-Зугдиди и Тбилиси-Поти.

Пассажирские электрички - не слишком удобные советские электропоезда с недорогим проездом. Такие электрички обслуживают маршруты Тбилиси-Хашури, Тбилиси-Боржоми, Кутаиси-Сачхере (через Чиатуру) и Батуми-Озургети.

Пригородные электрички - еще один тип советских электропоездов, курсирующих по двум пригородным маршрутам: из Тбилиси в Гардабани через Рустави и из Хашури в Зестафони.

Куда в Грузии можно уехать на поезде?

В Восточной Грузии поезда не ходят. Хотя железнодорожная сеть была создана, в последние годы станции на этом пути заброшены. На сегодняшний день поезда ходят только по Западной и Южной Грузии, есть более десятка железнодорожных маршрутов.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Тбилиси-Батуми. Поезд, следующий из Тбилиси в Батуми, соединяет грузинскую столицу с черноморским побережьем, по пути останавливаясь в международном аэропорту Кутаиси. Перед Батуми поезд заезжает в Уреки и Кобулети. Среднее время в пути между двумя конечными остановками составляет 5 часов 10 минут. По этому маршруту курсируют не менее 3 рейсов в день, а летом добавляются дополнительные поезда. В этом поезде три класса: второй, первый и бизнес. Проезд в этом поезде наиболее дорогой: билеты начинаются от 35 лари, проезд в первом классе стоит 125 лари, во втором - 75 лари.

Поезд, следующий из Тбилиси в Батуми, соединяет грузинскую столицу с черноморским побережьем, по пути останавливаясь в международном аэропорту Кутаиси. Перед Батуми поезд заезжает в Уреки и Кобулети. Среднее время в пути между двумя конечными остановками составляет 5 часов 10 минут. По этому маршруту курсируют не менее 3 рейсов в день, а летом добавляются дополнительные поезда. В этом поезде три класса: второй, первый и бизнес. Проезд в этом поезде наиболее дорогой: билеты начинаются от 35 лари, проезд в первом классе стоит 125 лари, во втором - 75 лари. Тбилиси-Зугдиди. Этот скорый поезд соединяет Тбилиси и Зугдиди, откуда можно дальше добираться в Местию и Сванетию. Поезд также останавливается на ж/д вокзале Риони в Кутаиси. Эти поезда довольно старые, особенно по сравнению с поездами Stadler. Время в пути 6 часов. Во втором классе проезд стоит 16 лари, в первом - 28 лари.

Этот скорый поезд соединяет Тбилиси и Зугдиди, откуда можно дальше добираться в Местию и Сванетию. Поезд также останавливается на ж/д вокзале Риони в Кутаиси. Эти поезда довольно старые, особенно по сравнению с поездами Stadler. Время в пути 6 часов. Во втором классе проезд стоит 16 лари, в первом - 28 лари. Тбилиси-Поти. Этот довольно комфортный поезд также проходит через Кутаиси. Время в пути 5 часов 35 минут. Проезд во втором классе будет стоить 16 лари, в первом - 28 лари, в бизнесе - 43 лари.

Этот довольно комфортный поезд также проходит через Кутаиси. Время в пути 5 часов 35 минут. Проезд во втором классе будет стоить 16 лари, в первом - 28 лари, в бизнесе - 43 лари. Тбилиси-Кутаиси. Поезда по этому маршруту идут не через вокзал Риони, а через Кутаиси I, он расположен ближе к центру города, но там останавливаются лишь некоторые поездов. Этот поезд часто останавливается, из-за этого время в пути сильно растягивается до почти 6 часов по сравнению с 3,5 часами на поезде через Зугдиди или Поти. Но проезд стоит всего 9 лари.

Поезда по этому маршруту идут не через вокзал Риони, а через Кутаиси I, он расположен ближе к центру города, но там останавливаются лишь некоторые поездов. Этот поезд часто останавливается, из-за этого время в пути сильно растягивается до почти 6 часов по сравнению с 3,5 часами на поезде через Зугдиди или Поти. Но проезд стоит всего 9 лари. Тбилиси-Озургети. Хотя билет на этот поезд стоит всего 10 лари, но дорога до Озургети занимает долгие 8 часов 40 минут, причем доступны только сидячие места. Чтобы добраться в Гурию, лучше сесть на скоростной поезд Stadler до Уреки, а затем пересесть на такси и проехать 40 минут до Озургети.

На электричках, билет на которые стоит несколько лари, можно добраться из Тбилиси в Боржоми за 4 часа 15 минут, из Кутаиси в Батуми за 4 часа 20 минут, из Кутаиси в Сачхере за 3,5 часа, а также из Батуми в Озургети и в Хашури в Зестафони за более чем 2 часа. С прошлого года снова ходят электрички из Тбилиси в Гардабани, время в пути около часа.

Где купить билеты на поезд в Грузии?

Самый простой способ приобрести билет на поезд в Грузии - это оплатить наличными в кассе, в таком случае не взимается сбор. При покупке обычно нужен паспорт.

Купить билет онлайн можно на сайте или в мобильном приложении Грузинской железной дороги, но потребуется создать учетную запись. Билеты продаются за 20 дней вперед, а оплата производится картой. После оплаты на электронную почту приходит квитанция.

Для покупки билетов на поезда в Грузии есть еще несколько платформ, сайты у них удобнее, но комиссия выше, самые популярные это TKT.GE и 12Go. Здесь продажа билетов открывается за 3 недели, но оплата также производится картой Visa или Mastercard.

Билеты на электрички нельзя купить онлайн, оплатить проезд можно в кассе либо уже в поезде.

Что нужно знать перед путешествием по Грузии на поезде?

На станцию стоит приехать заранее, чтобы найти свой поезд. Электронные билеты можно не распечатывать;

С июня по начало сентября, а также на время любых праздников, билеты на поезда в Грузии распродаются довольно быстро, особенно популярен экспресс, курсирующий между Тбилиси и Батуми. На это время билеты стоит покупать билеты заранее;

Обычно скоростные поезда в Грузии не опаздывают, с электричками могут быть задержки из-за неблагоприятных погодных условий, но о таком обычно предупреждают заранее;

Не во всех поездах есть розетки, поэтому стоит взять с собой пауэрбанк. Зарядить телефон можно в поезде Тбилиси-Батуми и в вагонах первого/бизнес-класса в других поездах;

В некоторых поездах в Грузии есть Wi-Fi, например в поезде Тбилиси-Батуми, но соединение довольно нестабильное. В некоторых местах пропадает даже мобильная связь, например в районе перевала Рикоти и Харагаули;

В большинстве поездов нельзя купить напитки или еду, но в поездах Stadler автоматы для продажи еды и напитков.