Самые страшные железнодорожные маршруты: насколько опасен новый самый высокий ж/д мост

Путешествие на поезде по гористой местности всегда гарантирует пассажирам непревзойденные виды в окне на крутые обрывы и повороты. Железнодорожные маршруты часто проходят через туннели, высотные мосты и горные склоны. Расскажем, какой железнодорожный мост считается самым высоким, а также о самых страшных и опасных железнодорожных мостах в мире.

Несмотря на то, что поезда считаются одним из самых безопасных способов передвижения, аварии на железных дорогах все же случаются. Чаще всего происходит это в результате столкновения двух поездов или локомотивов с автомобилями, а иногда поезда сходят с рельсов из-за неисправностей или стихийных бедствий. Из-за того, что железнодорожные аварии происходят реже, чем автомобильные, а ущерб от них, как правило, намного больше, результат обычно шокирует. Но некоторые железнодорожные участки проходят в таких местах, что становится не по себе от одного взгляда на фотографию. Тем не менее такие места всегда притягивают любителей приключений.

Где находится самый высокий железнодорожный мост?

В конце прошлого месяца на севере Индии протестировали новый мост, который автоматически стал самым высоким железнодорожным арочным мостом в мире. Мост проходит около Гималайских гор над рекой Чинаб в Джамму и Кашмире.

Высота Чинабского моста превышает 350 метров, а его длина составляет 1315 метров. Но если титул самого длинного (и тоже железнодорожного) моста остается за Даньян-Куньшаньским виадуком с почти 165 км, по высоте новый индийский мост вытеснил с первого места мост Надзихэ в китайской провинции Гуйчжоу, высота которого составляла 305 метров. При этом мост в Джамму и Кашмире не стал самым высоким мостом в принципе, в этом списке он всего лишь на 13 месте. Причем из первых 12 мест только два моста находятся не в Китае.

Насколько безопасен мост над рекой Чинаб?

Ченабский мост был открыт только в этом году, хотя строительство завершили прошлым летом. Пробный запуск поезда прошел успешно, но железнодорожное сообщение на этом участке пока что не началось. Тем не менее, инженеры уверяют, что мост полностью безопасен, поскольку был построен таким образом, чтобы выдерживать суровые гималайские погодные условия, включая порывы ветра в 73 м/с и температуру -20°C, а также сейсмическую активность. Разработка проекта началась давно, еще в 2002 году, но дата начала строительства откладывалась из-за проблем разного рода. Планируется, что мост прослужит 120 лет.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Самые опасные железные дороги

Перегон Асо-Минами в Японии

Маршрут: от станции Татэно до станции Такамори

Примерное время в пути: 40 минут

Опасность: потенциальная вулканическая активность

Железнодорожный перегон Асо-Минами - это самая опасная железная дорога в Японии из-за близости к крупнейшему действующему вулкану страны Асо. Из-за действующего вулкана этот участок считается одним из самых опасных железнодорожных маршрутов в мире. Этой зимой вулкан активизировался, но извержения не было с 2021 года. Этот перегон открыли для движения только прошлым летом после того, как в течение 7 лет там шли работы после сильного землетрясения. Несмотря на опасность, перегон Асо-Минами пользуется популярностью у туристов, главное не игнорировать прогнозы сейсмологов.

Перегон Арго-Геде в Индонезии

Маршрут Джакарта - Бандунг

Примерное время в пути 3 часа

Опасность: мост на высоте 60 метров над долиной

Железнодорожный перегон Арго-Геде курсирует между индонезийскими городами Джакарта и Бандунг. На протяжении поездки пассажиры любуются видами на горы, рисовые поля и долины. Однако на пути встречаются участки, проходящие над крутыми ущельями. Особенно впечатляет эстакадный мост над долиной, как раз здесь мост сошел с рельсов, но уже больше 20 лет такое не повторялось.

© Фото: Елизавета Перелыгина/ "Вестник Кавказа"

Трен-а-лас-Нубес в Аргентине

Маршрут: из аргентинской Сальты до чилийского Полворильо

Примерное время в пути: 8 часов

Опасность: Высота, крутые подъемы и плохие погодные условия

Пятая по высоте в мире железная дорога, которая романтично называется "Поезд в облака", входит в число самых опасных железнодорожных участков не только из-за своей высоты, но и из-за крутых поворотов и рельефа местности. Кроме того, путешествие становится значительно более рискованным из-за плохих погодных условий. Поезд следует из Сальты, одного из самых красивых городов Аргентины, в Полворильо, Чили, преодолев более 400 км. Во время своего путешествия поезд проходит через 21 туннель, многочисленные мосты и виадуки, что приближает поездку к американским горкам. Благодаря видам на Анды, глубокие каньоны и живописные деревни, этот маршрут входит в число самых живописных в мире. Последний раз поезд здесь сходил с рельсов 10 лет назад.

Ченнаи-Рамешварам в Индии

Маршрут: из Ченнаи в островной Рамешварам

Примерное время в пути: от 10 до 12 часов

Опасность: участок, где железная дорога пересекает залив по мосту

Этот маршрут в Индии считается одним из самых опасных в мире, поскольку он проходит по воде. Поезд следует из города Ченнаи на острова Рамешварам, где более двух километров маршрута проходит по воде. Поезда шли по мосту Памбан, который был первым в Индии морским мостом. Поскольку он был построен в начале прошлого века, в конце 2022 года было решено его закрыть и сейчас идет строительство нового железнодорожного моста, идущего параллельно.

"Нос Дьявола" в Эквадоре

Маршрут: из Алауси в Сибамбе

Примерное время в пути: 2 часа

Опасность: отвесные скалы, крутые повороты, возможность землетрясений

Хотя на этом железнодорожном маршруте нет пугающе высоких мостов, он считается одним из наиболее страшных в мире, поскольку проходит на высоте до 3 км над уровнем моря по сути над пропастью. Железнодорожные пути проходят через знаменитую скалу Нос Дьявола и туннели. Около 4 лет назад поезд перестал ходить по этому маршруту, в этом году планируется открытие после проведения работ.

Дорога смерти в Таиланде

Маршрут: от Нонг Пла Дук до вокзала Нам Ток

Примерное время в пути: 5 часов

Опасность: отвесные скалы и мосты, а самый опасный участок - мост через реку Кхвэяй

Тайско-Бирманская железная дорога, которую называют "Дорогой смерти", изначально проходила между Таиландом и Бирмой. Ее построили во время Второй мировой войны для снабжения японских войск. При строительстве дороги погибло более 100 тысяч человек. В настоящее время поезд курсирует только между станциями Нонг Пла Дук, расположенной недалеко от Бангкока, и Нам Ток. Мост через реку Кхвэяй - это самый опасный участок маршрута, поскольку проходит по самому краю холма и поддерживается деревянными столбами. История строительства моста рассказывается в известном фильме "Мост через реку Квай".