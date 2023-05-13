© Фото: commons wikimedia

Инженеры издавна стояли у истоков значимых открытий и инновационных технологий. Современные специалисты продолжают расширять границы возможного, создавая удивительные рукотворные сооружения. Такие проекты поражают своей масштабностью. При их создании используются новейшие проектные решения и инновационные технологии.

Вот 10 инженерных чудес современного мира, которые впечатляют своей технической реализацией и необычным дизайном.

Бурдж-Халифа

Небоскреб Бурдж-Халифа, расположенный в Дубае - знаковая достопримечательность ОАЭ и самое высокое здание в мире. Это один из символов современной архитектуры, демонстрирующий, на что способна инженерная мысль. Высота здания, имеющего 163 этажа, составляет 828 метров. Строительство Бурдж-Халифы началось в 2004 году, а на завершение небоскреба ушло шесть лет. Официальное открытие здания состоялось в 2010 году, и с тех пор оно остается туристическим магнитом, так что билеты стоит приобретать заранее и лучше онлайн. Помимо того, что это самое высокое в мире здание, башне принадлежат и другие мировые рекорды, в том числе по самому большому числу этажей, самому высоко расположенному последнему этажу, самой высокой открытой смотровой площадке и самому высокому лифту. В башне установлены резервуары для сбора конденсата, а большая часть потребляемого небоскребом электричества вырабатывается через солнечные панели.

Международная космическая станция

Международная космическая станция (МКС) - пилотируемый орбитальный исследовательский комплекс, который вращается вокруг Земли на высоте чуть более 408 км. Строительство МКС началось в 1998 году и было завершено в 2011 году. Ожидается, что эксплуатация МКС продлится как минимум до 2030 года, после чего она будет затоплена в океане как станция "МИР" в 2001 году. МКС - не только самый дорогой научный проект за всю историю человечества и крупнейший рукотворный космический объект, служащий уникальной платформой для научных исследований и международного сотрудничества, но также и самый дорогой объект, когда либо построенный человеком. Его стоимость превышает $150 млрд.

Тоннель под Ла-Маншем

Тоннель под проливом Ла-Манш, также известный как Евротоннель, соединяет британский Фолкстон с французским Кокелем - пригородом города Кале. Длина тоннеля составляет около 50,5 км, из них около 39 км пути проходят по дну моря. Это самый длинный подводный тоннель в мире, а также самый длинный международный тоннель, его строительство, растянувшееся на 6 лет, было завершено в 1994 году. Поездка по подводному тоннелю из Англии во Францию занимает около получаса.

Большой адронный коллайдер

Большой адронный коллайдер - самый мощный ускоритель заряженных частиц в мире. Он расположен в подземном тоннеле окружностью около 27 км, проложенном на глубине 100 метров недалеко от Женевы. В строительстве коллайдера участвовали тысячи ученых и инженеров из более чем 100 стран. Впервые он был запущен в 2008 году Европейской организацией ядерных исследований. Коллайдер генерирует огромное количество данных, анализируемых учеными по всему миру. Пока что самая главная заслуга коллайдера - открытие бозона Хиггса в 2012 году. Систему приходится периодически частично останавливать, так как она потребляет огромное количество энергии. Обычно технические остановки продолжаются с декабря по март, но иногда длятся по несколько лет.

Панамский канал

Панамский канал - искусственный судоходный канал, соединяющий Атлантический и Тихий океаны - тянется на 81 км через Панамский перешеек, делая возможным судоходство между двумя океанами. Строительство канала началось в 1904 году и длилось десять лет, но официально канал открыли лишь в 1920 году. Это был чрезвычайно сложный для того времени проект, потребовалось извлечь сотни миллионов кубометров грунта. Панамский канал оказал значительное влияние на международную торговлю и развитие судоходства.

Абрадж аль-Бейт

Абрадж аль-Бейт - самое массивное в мире сооружение и самое высокое в Саудовской Аравии - находится в Мекке. По высоте этот комплекс зданий находится на четвертом месте в мире. Самая высокая башня комплекса (601 м) - это также самое высокое здание с циферблатом, причем циферблат расположен выше всех остальных над уровнем земли. На шпиле башни располагается самый большой в мире полумесяц весом в 107 тонн. Строительство комплекса завершилось в 2012 году. Рядом с Абрадж аль-Бейт расположен вход в мечеть аль-Харам, где находится главная святыня ислама - Кааба. Некоторые паломники, прибывающие в Мекку на хадж, селятся в отеле этого комплекса.

Башни Петронас

Башни Петронас - самые высокие башни-близнецы в мире – расположены в Куала-Лумпуре. Проект строительства башен был подготовлен аргентинским архитектором Сезаром Пелли, который вдохновился исламской архитектурой. Строительство было завершено в 1998 году и до 2004 года башни были самыми высокими зданиями в мире. Они остаются главной туристической достопримечательностью Малайзии и культовым символом страны. В каждой из башен высотой 451 метр по 88 этажей. На 41 и 42 этажах башни соединяются крытым переходом - самым высоким двухэтажным мостом в мире. Посетить башню можно только по определенному расписанию. Перемещаются по башне в необычных двухэтажных лифтах. Так как количество билетов ограничено, визит лучше планировать заранее. Кроме посещения смотровой площадки и моста в стоимость билета входит экскурсия.

Токийская телебашня

Tokyo Skytree - телевизионная башня высотой 634 м - не только самое высокое сооружение в Японии, но и одна из самых высоких башен в мире. Она уступает высотой только небоскребам Бурдж-Халифа и Merdeka 118 в Куала-Лумпуре. Кроме того, это самая высокая телебашня в мире. (Останкинская телебашня находится лишь на 4 месте). На японской башне туристам доступно несколько обзорных площадок, самая популярная из них находится на высоте 451 метра, откуда посетителям открывается панорамный вид на Токио и окрестности. Многих привлекает возможность посмотреть вниз с такой высоты сквозь прозрачный пол. В башне есть рестораны, магазины и планетарий.

Плотина Гувера

Плотина Гувера представляет собой бетонную арочно-гравитационную плотину на реке Колорадо, построенную на границе между штатами Невада и Аризона. На создание плотины длиной 379 метров и высотой 221 метр ушло более 3,4 млн кубометров бетона. Строительство плотины было завершено в 1936 году и до сих пор плотина Гувера не покидает списки главных туристических достопримечательностью США, ежегодно привлекая миллионы посетителей.

Виадук Мийо

Виадук Мийо на юге Франции - самый высокий транспортный мост в мире. Это вантовый мост длиной почти 2,5 км был открыт в 2004 году, после чего сразу стал популярной туристической достопримечательностью. Мост высотой 343 метра - выше, чем Эйфелева башня. Он тянется через долину реки Тарн. Французский архитектор Норман Фостер, который спроектировал мост, получил несколько наград за инновационный дизайн и конструкцию.