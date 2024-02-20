7 удивительных фактов об Индии: что нужно знать перед поездкой

Сегодня в Индии проживает почти 1,5 млрд человек самых разных национальностей и вероисповеданий, а сама страна с уникальной географией и историей не перестает удивлять туристов со всего мира. Расскажем о некоторых известных и малоизвестных особенностях страны.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Индийская кухня - одна из самых древнейших в мире

Индийская кухня, одна из самых популярных в мире, считается также одной из самых древнейших, блюда которой готовятся по сей день. Формировалась национальная кухня Индии более 8 тыс. лет под влиянием самых разных культур и религиозных верований. Основу индийской кухни составляет возникшая в эпоху Ведийской цивилизации (II-I тыс. до н.э.) система аюрведа, которая учит жить в балансе с законами природы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Права коров

Индия - единственная страна в мире, где действует законодательство, обеспечивающее права коров. У каждого новорожденного индуса две матери: его родная биологическая мать и Гау Мата - корова-мать. В индуизме (основная религия в Индии, которую исповедуют более 80% населения) корова - священное животное, и в конституции есть статья, которая защищает коров от продажи и забоя. Убийство коровы в Индии грозит тюремным сроком или штрафом.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

300 тысяч мечетей

В Индии огромное количество мечетей - более 300 тысяч. Около 15% жителей Индии - мусульмане. Ислам пришел в Индию в VIII веке, и значительно укрепил свои позиции в эпоху Могольской империи (XV-XVIII). Самая большая мечеть в Индии - Бара Имамбра в Лакхнау (штат Уттар-Прадеш), а самая знаменитая - мечеть-мавзолей Тадж-Махал в Агре (штат Уттар-Прадеш).

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Специи для всего мира

Индия - крупнейший в мире производитель специй. Более 70% самых разных специй, которые используются сегодня, выращивают в Индии, в том числе и самые популярные: корицу, кардамон, шафран, мускатный орех, ваниль, гвоздику и куркуму. Помимо этого, Индия также и первый потребитель специй в мире. Самый большой в Азии оптовый рынок специй, Хари Баоли, который работает с XVII века, находится в индийском городе Дели.

Мистическое Озеро Скелетов

Роопкунд в Гималаях (штат Уттаракханд) - одно из самых мистических в мире ледниковых озер. Расположен резервуар, который также носит название Озеро Скелетов, на высоте в более чем 5 тысяч метров. В небольшом озере и вокруг него покоятся останки сотен человек неизвестного происхождения, обнаруженные в 1942 году. Изначально было выдвинуто предположение, что скелеты принадлежат японским военным, которые вторглись в страну во время Второй мировой войны, однако с помощью радиоуглеродного датирования удалось установить, что костям более 1200 лет.

Индийские бриллианты - первые в мире

Индия первой в мире начала добывать и огранять алмазы. Одно из названий алмаза на санскрите ”индраюдха”, что означает ”оружие бога Индры”. Впервые в истории человечества бриллианты упоминаются в индийском манускрипте IV века до н.э. Индийская монополия на бриллианты продолжалась вплоть до начала XVIII века, когда были обнаружены алмазы в Бразилии. Сегодня в Индии вырезаются и обрабатываются более 90% всех добываемых алмазов в мире.

Уникальные белые тигры

Удивительные белые тигры обитают исключительно в Индии. Белые тигры - разновидность бенгальского тигра - национального животного Индии. Зачастую белые, точнее, черно-белые тигры крупнее и растут они быстрее, чем их рыжие собратья. Сегодня белых тигров можно встретить в национальных парках Индии, а последний белый тигр в дикой природе был застрелен в 1958 году.