Россия стала одним из крупнейших торговых партнеров Индии

В 2023 году товарооборот между Россией и Индией вырос почти в 2 раза. Он составил $65 млрд. Россия стала четвертым крупнейшим торговым партнером Индии.

Россия рекордно увеличила товарооборот с Индией, в прошлом году он составил $65 млрд - в 1,8 раз больше, чем в 2022 году, сообщает Статслужба Индии.

Данные показатели позволили России стать одним из крупнейших торговых партнеров Индии. Основным партнером этой страны остаются США, несмотря на сокращение товарооборота на 9% - до $119 млрд.

В тройку также вошли Китай (-2%, до $116 млрд) и Арабские Эмираты (-7%, $78 млрд). Пятерку замкнула Саудовская Аравия (-17%, $44 млрд).

Статслужба отмечает, что Индия увеличила экспорт своих товаров в Россию в 1,4 раза. В прошлом году было поставлено товаров на $4 млрд. Благодаря этому Россия вошла в топ-30 импортеров индийской продукции.

Основа роста – российские энергоресурсы

Директор Центра энергетических исследований Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, за счет каких позиций произошел столь значительный рост товарооборота между Россией и Индией.

"Прежде всего рост товарооборота с Индией происходил из-за наращивания нефтяных поставок из России. На втором месте – экспорт угля. У нас есть потенциал нарастить экспорт в Индию и СПГ, но на данный момент все производство сжиженного природного газа уже имеет постоянных покупателей. Для арктических проектов это Европа, а для Сахалина – Китай и Япония", - сказал он.

"Понятно, что столь значительный всплеск интереса Индии к российской нефти связан с возможностью покупать ее с определенными дисконтами по сравнению со среднерыночной. Но не менее важен и рост нефтеперерабатывающей отрасли в Индии, продающей сегодня свои продукты нефтепереработки по всему миру, в том числе в Европе – он определяет постоянно повышающийся индийский спрос на сырую нефть", - сообщил Вячеслав Кулагин.

"Конечно, с точки зрения транспортного плеча поставки нефти в Европу представляют больший интерес, но в текущей ситуации, когда возможности этих поставок ограничены политически, Россия выбирает лучших покупателей в других регионах, и это страны Азии, показывающие самый быстрорастущий спрос на энергоресурсы. Китай и Индия. Есть отработанный механизм поставок, который позволяет осуществлять их без ограничений по ценовым коридорам", - отметил экономист.

"Периодически возникали вопросы о валютах и механизмах платежей, но компании и госорганы смогли своевременно решить эти проблемы. Поэтому в текущих условиях индийский рынок достаточно привлекателен для российских поставщиков. Что важно, он не безальтернативен, что понимают и индийские покупатели. По этой причине в прошлом году по сравнению с позапрошлым размеры дисконта на российскую нефть существенно снизились, и цены уже приближаются к среднемировым", - заключил Вячеслав Кулагин.