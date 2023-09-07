Россия и Индия впервые приблизили товарооборот к $55 миллиардам

Товарооборот России и Индии стал рекордным в 2023 году, РФ впервые вошла в пятерку главных импортеров страны. Взаимный экспорт и импорт приблизился к $55 млрд, в основном из-за роста закупок Индией российской продукции.

Впервые в истории взаимный товарооборот России и Индии достиг $50 млрд, за 10 месяцев этого года он вырос вдвое относительно данных 2022 года.

За январь-октябрь объем российско-индийской торговли составил $54,7 млрд, это исторический рекорд.

Вдвое увеличились закупки Индией российских товаров - до $51,4 млрд, почти в полтора раза - поставки товаров из Индии в РФ - до $3,3 млрд.

РФ в 2023 году вошла в топ-5 основных торговых партнеров Индии, наряду с США, КНР, ОАЭ, Саудовской Аравией, следует из данных таможни Индии, передает РИА Новости.