Крушение моста в Балтиморе и другие самые страшные катастрофы с мостами

Не всегда причиной крушения мостов становятся диверсии и подрывы. Иногда этому способствуют человеческий фактор, ошибки при строительстве и износ материалов. Недавняя трагедия в Балтиморе, где в опору моста врезался грузовой корабль, стала одной из самых крупных за последнее время.

Одна из масштабнейших трагедий за последнее время, связанная с крушением моста, произошла в американском городе Балтимор 26 марта глубокой ночью.

В результате столкновения на реке Патапско контейнеровоза с опорой моста Фрэнсиса Скотта Ки были разрушены все его основные пролеты.

Причиной столкновения могла стать потеря управления судном – до того, как корабль столкнулся с мостом, экипаж успел отправить властям сообщение о возможном инциденте. Движение по мосту было перекрыто, именно поэтому удалось избежать большого количества жертв. На мосту в этот момент находилась только бригада рабочих, которые производили обслуживание сооружения, и несколько автомобилей.

По данным телеканала CNN, в воде могли оказаться около 20 человек. На данный момент сообщается о шести погибших, тела которых удалось найти.

Видео очевидцев, которое разлетелось по соцсетям.

Мнение властей о крушении моста в Мэриленде

Официальная версия американских властей гласит, что это не был теракт, а столкновение произошло из-за несчастного случая.

Президент США Джо Байден выступил с речью, в которой сказал, что обрушение конструкции – это случайность.

"На данный момент у нас нет указаний, каких-либо оснований полагать, что речь идет о преднамеренном акте. Все указывает на то, что речь идет об ужасном несчастном случае"

– Джо Байден

Однако, по мнению некоторых капитанов, катастрофы такого масштаба не могут произойти случайно. Да и пролеты между опорами находятся на большом расстоянии друг от друга, так что судно могло легко пройти между ними.

© Фото: commons.wikimedia/U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd class Laura Hoover

Будут ли восстанавливать мост?

Из-за инцидента власти штата Мэриленд вынуждены были ввести режим ЧС.

Разрушенное сооружение считалось один из крупнейших в мире. Мост был построен в 1977 году. Тогда на его создание потратили $60 млн.

Каждый год по мосту Фрэнсиса Скотта Ки проезжали более 11 млн машин. Он был частью маршрута, по которому провозили международные грузы.

Предварительно восстановление моста может обойтись в 10 раз дороже, чем его строительство.

© Фото: commons.wikimedia/RCraig09

Самые масштабные катастрофы с крушением мостов в истории

Самая смертоносная история с обрушением моста случилась в 1809 году. Тогда произошла битва при Порту (Португалия) и тысячи мирных жителей бежали, спасая свои жизни, через понтонный мост Понте-дас-Баркас. Конструкция не выдержала вес людей и рухнула в воду. В результате обрушения погибли около 4 тыс человек.

Одним из самых известных обрушений моста стало происшествие в 1940 году. Тогда конструкция моста через пролив Такома-Нэрроуз (штат Вашингтон, США) оказалась насколько неустойчивой, что при сильном ветре мост начинал раскачиваться.

Через четыре месяца после открытия мост рухнул. На нем в этот момент оказался лишь один автомобиль, водитель которого успел эвакуироваться. Это происшествие было запечатлено на кинопленку и послужило изучению устойчивости конструкции мостов.

В современной истории также есть случай крушения моста, который унес жизни десятка людей. Все произошло в Италии в черте города Генуя. В 2018 году здесь обрушился мост Моранди, который был частью виадука Польчевера. В результате катастрофы погибли 43 человека.

Причиной крушения было названо ненадлежащее обслуживание сооружения и прошедшая накануне утром буря. По данным властей, детали моста не менялись на протяжении 25 лет.

© Фото: commons.wikimedia/Salvatore1991

Что делать при крушении моста?

Если мост вот-вот рухнет, не стоит пытаться убежать или уехать с него, так как паника может привести к еще большему количеству жертв. К тому же, если под мостом находится вода, то она сработает как амортизатор.

В машине необходимо открыть окна (как бы странно это ни звучало). Таким образом спасатели могут услышать крики, а при падении в воду машина с закрытыми окнами быстрее пойдет ко дну.

Быть пристегнутым ремнями безопасности. Иначе во время падения можно получить травму.