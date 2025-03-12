Зачем ехать в Грузию весной: чем заняться, куда сходить?

Весна - самое удачное время для посещения Грузии, как из-за весеннего цветения, так и из-за интересных мероприятий и праздников. Расскажем, какие есть плюсы и минусы посещения Грузии весной, какие праздники отмечают в стране весной 2025 года, а также чем заняться в Грузии в марте, апреле и мае.

Для поездки в Грузию не бывает "плохого" времени: если подобрать правильные занятия, то поездка понравится независимо от сезона.

Плюсы и минусы посещения Грузии весной

Плюсы: это еще не высокий сезон, поэтому туристов здесь меньше, чем летом (за исключением периода майских праздников); все цветет, а погода подходит для пеших прогулок; большое количество государственных праздников и различных мероприятий.

это еще не высокий сезон, поэтому туристов здесь меньше, чем летом (за исключением периода майских праздников); все цветет, а погода подходит для пеших прогулок; большое количество государственных праздников и различных мероприятий. Минусы: погодные условия непредсказуемы, что немного усложняет выбор вещей в поездку. К тому же май - это один из самых дождливых месяцев в Тбилиси. При этом горные дороги в Тушети и Ушгули пока что закрыты.

Какие государственные праздники отмечают в Грузии весной 2025 года?

3 марта - День матери: в Грузии это национальный праздник и выходной день, поэтому музеи, торговые центры, банки и другие госучреждения закрыты, но большинство магазинов и кафе работают в обычном режиме;

8 марта - Международный женский день: как и День матери, в Грузии это официальный выходной;

9 апреля - День национального единства: в этот государственный праздник и официальный выходной вспоминают Тбилисские события 1989 года;

18-21 апреля - Пасха: это самый важный религиозный праздник в Грузии. В 2025 году православная Пасха приходится на тот же день, что и католическая - на 20 апреля, хотя в Грузии отмечать праздник будут 4 дня;

9 мая - День Победы: этот государственный праздник знаменует день победы над фашизмом в 1945 году;

12 мая - День святого Андрея Первозванного: в этот государственный и религиозный праздник поминают апостола Андрея в день его прихода в Грузию;

17 мая - День святости семьи: это новый госпраздник и официальный выходной, который будут впервые отмечать в этом году;

26 мая - День независимости: этот государственный праздник отмечают в память обретения независимости Грузинской демократической республики в 1918 году.

Чем заняться весной в Грузии?

Посетить Батумский ботанический сад

Батумский ботанический сад - один из старейших и крупнейших в регионе. Весной его пешеходные дорожки и лесные тропы гораздо тише, чем летом, а везде цветут цветы. В Батуми обычно довольно дождливо в весенние месяцы, но к маю погода стабилизируется и даже бывает достаточно тепло, чтобы купаться. В целом в Батуми намного приятнее вне высокого сезона, когда население города увеличивается за счет летних туристов. Весной также стоит посетить Дендрологический парк в Шекветили, который расположен в 40 км от батумского парка (по понедельникам и четвергам закрыт).

Отметить Пасху

Один из самых значимых религиозных праздников Грузии Ахдгома выпадает в этом году на 20 апреля. Государственные праздники длятся 4 дня: Страстная пятница, Великая суббота, Пасхальное воскресенье и Пасхальный понедельник (когда поминают усопших). Некоторые рестораны и магазины, а также музеи в это время будут закрыты, как и все госучреждения. Пасха считается семейным праздником и проводят его обычно дома, но принять участие в празднествах получится, присоединившись к вечерней службе, которая начинается примерно в 23:00 в субботу вечером и крестному ходу. Службы проводятся в каждой из церквей страны, но Главное пасхальное богослужение проходит в храме Святой Троицы в Тбилиси. За шесть дней до Пасхи в Вербное воскресенье (Бзоба), когда отмечают Вход Господень в Иерусалим, везде продают веточки самшита. Их приносят в церковь на благословение. Пасхальное застолье не обходится без кулича и окрашенных в красный цвет яиц с зелеными ростками пшеницы.

Посмотреть на грузинскую Масленицу в Кахетии

Грузинская Масленица называется Берикаоба, когда-то ее праздновали по всей стране, но теперь в основном отмечают в селах, особенно в Кахети. Самые крупные и красочные празднества устраивают в селе Патара Чаилури, расположенном в 65 км к востоку от Тбилиси. Праздник имеет языческие корни, его отмечают в начале весны как символ пробуждения природы, изобилия и плодородия. Для празднования-карнавала надевают самодельные костюмы и устрашающие маски. Также устраиваются спортивные состязания и выступления народных ансамблей. В Тбилиси возле Часовой башни и моста Бараташвили есть скульптурная группа, посвященная Берикаобе. Даты проведения Берикаобы меняются каждый год, в 2025 году праздник уже состоялся 2 марта.

Отпраздновать Гвирилобу в Кутаиси

В некоторых городах Грузии есть именные фестивали. Первый такой крупный фестиваль Батумоба, посвященный Батуми, пройдет в 2025 году 16-27 апреля. Гвирилоба (Кутаисоба) проходит в Кутаиси каждый год 2 мая. А вот день Поти "Фазисоба, день пастуха в Тушети "Тушетоба" отмечают уже летом, а "Душетоба", "Каспоба", "Мцхетоба"и "Тбилисоба" - осенью.

Попробовать сезонные блюда

Самое главное весеннее блюдо в Грузии - это чакапули - рагу из баранины с эстрагоном и другими травами, дикими сливами и белым вином. С конца апреля на рынках появляется малино-клубника, стоит она обычно около 3-5 лари за килограмм (90-150 рублей). В мае начинается сезон алычи, мушмулы и шелковицы.

Продегустировать вино на фестивалях

Zero Compromise - это один из нескольких винных фестивалей, которые проходят в Тбилиси каждую весну. В этом году грузинские виноделы соберутся 2-3 мая, также будет около двадцати производителей натурального вина из Европы. А 10 мая в парке Мтацминда пройдет Фестиваль молодого вина.

Понаблюдать за перегоном скота в Тушети

Высокогорная дорога в Тушети открывается лишь в середине июня. Но в мае семьи, зимующие в Алазанской долине, возвращаются в свои расположенные выше в горах деревни, а пастухи ведут свои стада обратно на пастбища. Пастухи отправляются верхом через перевал Абано с собаками и огромными стадами овец, которые тянутся белой лентой вдоль крутых горных дорог. Некоторые небольшие туристические компании и независимые гиды организуют специальные мероприятия, когда туристы могут безопасно понаблюдать за перегоном скота в Тушети.