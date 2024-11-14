Суд в Москве арестовал недвижимость экс-замглавы транспортной полиции Махачкалы

Суд в Москвы наложил арест на недвижимость, которой владеет семья бывшего заместителя главы транспортной полиции Махачкалы Казбека Мурзаева. Санкции были наложены в рамках уголовного дела о взятке.
Сообщается, что санкции наложены на несколько земельных участков, а также на два дома в одном из районов Дагестана, которые были зарегистрированы на имя отца фигуранта уголовного дела. Также под арестом оказались квартира, дом и два автомобиля, которые по бумагам принадлежали родственникам Мурзаева.
Отмечается, что настоящим владельцем имущества был сам Мурзаев.
Как выяснило следствие, высокопоставленный правоохранитель получил взятку в 13 млн рублей от операторов портов в Дагестане. Незаконное вознаграждение подразумевало, что Мурзаев будет игнорировать нарушения при работе логистических объектов.