Вестник Кавказа

Суд в Москве арестовал недвижимость экс-замглавы транспортной полиции Махачкалы

Суд в Москве арестовал недвижимость экс-замглавы транспортной полиции Махачкалы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Суд арестовал недвижимость и другое имущество высокопоставленного правоохранителя из Махачкалы. По версии следствия, один из бывших руководителей транспортной полиции должен был за взятку "закрыть глаза" на нарушения в портах.

Суд в Москвы наложил арест на недвижимость, которой владеет семья бывшего заместителя главы транспортной полиции Махачкалы Казбека Мурзаева. Санкции были наложены в рамках уголовного дела о взятке. 

Сообщается, что санкции наложены на несколько земельных участков, а также на два дома в одном из районов Дагестана, которые были зарегистрированы на имя отца фигуранта уголовного дела. Также под арестом оказались квартира, дом и два автомобиля, которые по бумагам принадлежали родственникам Мурзаева. 

Отмечается, что настоящим владельцем имущества был сам Мурзаев. 

Как выяснило следствие, высокопоставленный правоохранитель получил взятку в 13 млн рублей от операторов портов в Дагестане. Незаконное вознаграждение подразумевало, что Мурзаев будет игнорировать нарушения при работе логистических объектов.

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