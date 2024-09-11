Вестник Кавказа

"Ахмат" минимально уступил "Крыльям Советов" в чемпионате

"Ахмат" минимально уступил "Крыльям Советов" в чемпионате
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выезд в Самару закончился неудачей для "Ахмата". Команда из Грозного уступила, продлив серию поражений в чемпионате России по футболу.

24 ноября грозненский «Ахмат» потерпел поражение в матче против «Крыльев Советов» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги. 

"Ахмату"  удалось открыть счет  в игре, но "Крылья" смогли  переломить ход встречи. Матч завершился минимальной победой самарцев со счетом 2:1. Для команды из Чечни это уже четвертое поражение кряду. 

Поражение в Самаре ознаменовало продолжение затяжного игрового кризиса "Ахмата". Грозненский клуб прочно обосновался в зоне прямого вылета, занимая  15 место. В следующем туре "Ахмату" предстоит серьезная проверка – игра с московским "Динамо".

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