Вестник Кавказа

"Ахмат" крупно уступил "Зениту" в Кубке России

"Ахмат" крупно уступил "Зениту" в Кубке России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вояж в Санкт-Петербург завершился неудачей для "Ахмата". "Зенит" оказался значительно сильнее, добившись крупной победы.

Грозненский "Ахмат" не сумел совладать с атакующим напором "Зенита" в рамках четвертьфинального матча плей-офф Кубка России в Пути РПЛ. "Ахмат" уступил со счетом 0:3, передают спортивные СМИ. 

"Зенит" усилиями Клаудиньо забил уже в первом тайме, а во втором упрочил свои победные намерения. Голами отличились Матео Кассьерра и Александр Соболев. Грозенцам так и не удалось размочить счет в матче. 

Впрочем, у "Ахмата" еще будет возможность взять реванш в ответной игре, которая пройдет 27 ноября.  

Отметим, что это уже вторая подряд победа представителей Северной столицы над кавказской командой. Ранее в рамках чемпионата России "Зенит" добыл победу над махачкалинским "Динамо" (2:1).

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