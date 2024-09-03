"Ахмат" крупно уступил "Зениту" в Кубке России

Вояж в Санкт-Петербург завершился неудачей для "Ахмата". "Зенит" оказался значительно сильнее, добившись крупной победы.

Грозненский "Ахмат" не сумел совладать с атакующим напором "Зенита" в рамках четвертьфинального матча плей-офф Кубка России в Пути РПЛ. "Ахмат" уступил со счетом 0:3, передают спортивные СМИ.

"Зенит" усилиями Клаудиньо забил уже в первом тайме, а во втором упрочил свои победные намерения. Голами отличились Матео Кассьерра и Александр Соболев. Грозенцам так и не удалось размочить счет в матче.

Впрочем, у "Ахмата" еще будет возможность взять реванш в ответной игре, которая пройдет 27 ноября.

Отметим, что это уже вторая подряд победа представителей Северной столицы над кавказской командой. Ранее в рамках чемпионата России "Зенит" добыл победу над махачкалинским "Динамо" (2:1).