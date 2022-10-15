Вестник Кавказа

"Ахмат" уступил "Пари НН" в Грозном

"Ахмат" уступил "Пари НН" в Грозном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ФК "Ахмат" в рамках очередного тура чемпионата России принимал сегодня на домашнем стадионе "Пари НН". Решающий гол в этой встрече был забит на 55-й минуте.

В Грозном 3 ноября состоялся матч 14-го тура чемпионата России по футболу между "Ахматом" и нижегородским "Пари НН". Победу со счетом 2:0 одержали гости.

Голами в составе "Пари НН" отметились полузащитники Хуан Боселли (55-я минута) и Александр Эктов (8-я добавочная минута).

Турнирная таблица

На данный момент "Ахмат" c 9 очками занимает предпоследнюю, 15-ю строчку в национальном первенстве.

"Пари НН" располагается, наоборот, на 9-м месте, имея в своем активе 15 очков.

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