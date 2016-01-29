Вестник Кавказа

Маткапитал в России достигнет миллиона рублей через три года – Госдума

Маткапитал в России достигнет миллиона рублей через три года – Госдума
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Госдуме рассказали о сумме материнского капитала через три года. Выплаты достигнут миллиона рублей.

Сумма материнского капитала в РФ может достигнуть миллиона рублей через три года, сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб. 

"Мы ожидаем, что выплата на второго ребенка, если на первого ее не получали, уже через три года достигнет одного миллиона рублей"

– Светлана Бессараб 

Как подчеркивается в интервью депутата "Парламентской газете", размер государственной поддержки семей увеличивается на основании реальных показателей инфляции, а не прогнозируемых. 

Отметим, что программа маткапитала была запущена в 2007 году. Изначально планировалось оказывать помощь семьям со вторым, третьим и последующими детьми, но с 2020 года финансовую поддержку от государства можно получить в том числе при рождении первого ребенка. Предусматривается возможность потратить деньги на приобретение жилья или образование детей.

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