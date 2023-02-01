В 2025 году маткапитал на первого ребенка вырастет на 46 тыс рублей

Материнский капитал на первого ребенка увеличится в следующем году на 46 тыс рублей. Общие выплаты составят 677 тыс рублей.

Пособие по рождению первого ребенка вырастет в России на 46 тыс рублей в 2025 году, рассказал глава Минтруда России Антон Котяков.

Общая сумма выплат составит 677 тыс рублей. Также будет увеличен размер выплаты по рождению второго ребенка, если в семье не получали поощрение от государства по рождению первенца. Сумма выплаты составит 894 тыс рублей.

Планируется, что мера поддержки будет актуальна для более чем 1 млн человек. В бюджете страны предусматривается увеличение маткапитала на 7,3%.

Отметим, что программа маткапитала была запущена в 2007 году. Изначально планировалось оказывать помощь семьям со вторым, третьим и последующими детьми, но с 2020 года финансовую поддержку от государства можно получить в том числе при рождении первого ребенка. Предусматривается возможность потратить деньги на приобретение недвижимости или образование детей.